Об украинском переводе слова "утренник", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.
Как правильно сказать на украинском "утренник"?
Слово "утренник" пришло к нам из русского языка и часто употребляется для обозначения детского утреннего праздничного мероприятия – обычно новогоднего, рождественского или по другому случаю.
Не стоит калькировать его с русского вроде – "утренник" – русское слово украинскими буквами. Подобное толкование является ошибкой, и прежде всего потому, что у нас не "утро, а – "ранок".
Поэтому не стоит калькировать, а следует искать соответствия. А среди украинских вариантов:
- ранограй,
- святранок,
- вранішник,
- ранковичок.
А пользователи ресурса "Словообразование" предложили еще несколько вариантов – святечко, ранкуванок, дитсвято.
Конечно, замечательным вариантом будет использовать название праздника – "В детском саду состоялся утренний праздник ко Дню Святого Николая".
Как назвать утренний праздник: смотрите видео
Ну и само слово "праздник" можно заменить интересными синонимами:
- імпреза,
- вистава,
- забава,
- дійство,
- феєрія.
И у вас получится – "Ранкова феєрія до Дня осені".
Ну а "дитяче свято" – общий вариант, который можно употреблять независимо от времени суток, если контекст понятен.
Язык – это не только средство общения, но и часть нашей культуры. Употребляя естественные украинские слова, или заимствованные, но на калькирование, мы обогащаем языковую среду и формируем хороший пример для детей. Говорите на украинском!