О происхождении слова "гирлянда" и украинских соответствиях к нему рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".

Смотрите также Точно не "утренник": как правильно назвать утренний праздник

Можно ли сказать "гирлянда" на украинском?

Без этого украшения уже давно не обходится ни одно торжество или праздник. И этот декор из ряда соединенных между собой цветов, листьев, веток, лент, лампочек называют – гирлянда.

В современном украинском языке слово "гирлянда" считается нормативным и употребляется в официальных текстах, словарях и быту. Это слово зафиксировано во многих славянских языках.

Впрочем оно гость – слово заимствованное. А происхождение у слова французское – guirlande, что означает декоративная цепочка из цветов, листьев, лент или огоньков. Вероятно оно пришло через немецкое посредничество – Girlánde.

Обратите внимание! Слово "гирлянда" в украинском языке пишется через букву "і". Написание через "и" считается грамматической ошибкой.

Слово гирлянда давно прижилось в нашем языке, но есть ли у него исконно украинский аналог?

Ресурс "Словообразование" предложил своим пользователям поупражняться в изобретательности и предложить свои синонимы к слову "гирлянда". И получились вполне логичные, интересные и благозвучные варианты, а вдруг какой-то из них со временем войдет в словари:

плетениця,

вервечик,

плетінка,

плетянка,

святлянка,

світлограй,

загравиця,

блищик,

ограйниця,

вогнизка.

"Горох" тоже приводит синонимы к гирлянде именно – "плетениця", "плетеничка" та "вінок".

И знаете, эти варианты только доказывают, что украинский язык живой, развивается, меняется и не теряет своей вариативности, остроумия и благозвучия. Говорите на украинском и подыскивайте свой вариант гирлянды, чтобы украсить дом.

Поэтому, когда в следующий раз будете украшать елку или комнату к праздникам, вспомните: гирлянда – это и светящийся ряд, и венок, и плетеничка, что создает настроение! А как вы называете гирлянду дома?