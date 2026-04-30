Какие еще буквы всегда могут удваиваться в украинских словах, рассказываем со ссылкой на @repetytorka.anna.
Какие еще буквы удваиваются в словах, кроме "н"?
В языкознании есть одна интересная тема, которая часто ускользает из виду – удвоение букв в словах. Мы привыкли говорить и обращать внимание на двойное "нн" в существительных, прилагательных и наречиях: сонний, законний, невблаганний, незрівнянний, численність и ряд других. Но удваиваются и другие согласные – "з", "с", "в", "д", и некоторых словах – в начале слова: лляний, ззовні, ссати, ввійти.
Именно такие задания встречаются на НМТ: ученикам предлагают объяснить, почему в слове появилось удвоение, правильно ли оно написано и уместно ли в этом слове. Удвоение – это не случайность, а правило языка, связано с морфемным строением слова. А знание этих нюансов помогает избегать калек, ошибок и сохранять аутентичность украинского.
Удвоение букв возникает в трех основных случаях:
- На границе морфем – когда приставка заканчивается той же буквой, с которой начинается корень (з-зовні, без-зубый, від-зеркальный).
- В производных словах – от основы с определенным звуком (льонн → лляний).
- В звукоподражании – чтобы передать продолжительность или интенсивность звука (ссати).
Вот подборка слов с удвоением согласных, которые вы точно знаете, но возможно не обращали внимания:
- ссати, ссавець, і похідні – увіссати, приссати, розіссати та інші. СУМ-11 приводит 27 слов с этим корнем.
- ззовні, іззовні;
- ввічливий, ввійти;
- лляний;
- бовваніти, бовван;
Слова с удвоением / Скриншот @repetytorka.anna
- наввипередки;
- віддзеркалення;
- піддослідний, піддатися;
- наддніпрянський;
- відділ, відділення;
- роззиратися, беззвучний.
Слова с корнем "ссати" / Скриншот СУМ-11
А как вам такое предложение: "Ввічливий хлопчик роззирнувся ззовні, а в лляній сорочці бовванів беззубий старець".
Удвоение – это маленькая деталь, которая открывает большие двери к пониманию языка. Оно показывает, как украинский сохраняет свою мелодичность и логику. А для выпускников важно помнить: на НМТ могут спросить именно о таких "мелочах", которые отличают внимательного говорящего от того, кто пишет "на слух".
Какие задания с фразеологизмами могут быть на УМТ?
Часть заданий национального мультитеста ежегодно связана с фразеологизмами: объяснить их, подобрать к ситуации выражение, перевести, объяснить происхождение.
Одним из заданий, которое может случиться – найти антоним-выражение к какому-то известному фразеологизму.
Ранее мы писали примеры таких выражений: Затулити рота – Тягнути за язик, Умиватися сльозами – Продавати зуби и другие.