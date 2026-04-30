Какие еще буквы всегда могут удваиваться в украинских словах, рассказываем со ссылкой на @repetytorka.anna.

Какие еще буквы удваиваются в словах, кроме "н"?

В языкознании есть одна интересная тема, которая часто ускользает из виду – удвоение букв в словах. Мы привыкли говорить и обращать внимание на двойное "нн" в существительных, прилагательных и наречиях: сонний, законний, невблаганний, незрівнянний, численність и ряд других. Но удваиваются и другие согласные – "з", "с", "в", "д", и некоторых словах – в начале слова: лляний, ззовні, ссати, ввійти.

Именно такие задания встречаются на НМТ: ученикам предлагают объяснить, почему в слове появилось удвоение, правильно ли оно написано и уместно ли в этом слове. Удвоение – это не случайность, а правило языка, связано с морфемным строением слова. А знание этих нюансов помогает избегать калек, ошибок и сохранять аутентичность украинского.

Удвоение букв возникает в трех основных случаях:

На границе морфем – когда приставка заканчивается той же буквой, с которой начинается корень (з-зовні, без-зубый, від-зеркальный). В производных словах – от основы с определенным звуком (льонн → лляний). В звукоподражании – чтобы передать продолжительность или интенсивность звука (ссати).

Вот подборка слов с удвоением согласных, которые вы точно знаете, но возможно не обращали внимания:

ссати , ссавець, і похідні – увіссати, приссати, розіссати та інші. СУМ-11 приводит 27 слов с этим корнем.

, і похідні – та інші. СУМ-11 приводит 27 слов с этим корнем. ззовні , іззовні;

, ввічливий , ввійти;

, лляний;

бовваніти, бовван;

Слова с удвоением / Скриншот @repetytorka.anna

наввипередки;

віддзеркалення;

піддослідний , піддатися;

, наддніпрянський ;

; відділ , відділення;

, роззиратися, беззвучний.

Слова с корнем "ссати" / Скриншот СУМ-11

А как вам такое предложение: "Ввічливий хлопчик роззирнувся ззовні, а в лляній сорочці бовванів беззубий старець".

Удвоение – это маленькая деталь, которая открывает большие двери к пониманию языка. Оно показывает, как украинский сохраняет свою мелодичность и логику. А для выпускников важно помнить: на НМТ могут спросить именно о таких "мелочах", которые отличают внимательного говорящего от того, кто пишет "на слух".

Какие задания с фразеологизмами могут быть на УМТ?

Часть заданий национального мультитеста ежегодно связана с фразеологизмами: объяснить их, подобрать к ситуации выражение, перевести, объяснить происхождение.

Одним из заданий, которое может случиться – найти антоним-выражение к какому-то известному фразеологизму.

Ранее мы писали примеры таких выражений: Затулити рота – Тягнути за язик, Умиватися сльозами – Продавати зуби и другие.