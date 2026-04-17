К Международному дню кофе рассказываем, как правильно называются напитки на основе кофе на украинском, со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Как правильно называть кофейные напитки?
Кстати, вы знаете, что еще в начале ХХ века заведение, где готовили и подавали напиток кофе, называли – каварня. Так зафиксировано в тогдашней прессе и литературе. А потому, что растение, зерна и, соответственно, напиток на украинском называется – "кава".
Потому что слово "кав'яр" в украинском языке, которое больше созвучно с "кав'ярня", означает икру. О перипетиях такого словообразования мы писали ранее.
Само слово "кава" пришло к нам или с турецкого "kahve", или с арабского "qahwah". Поэтому:
- не кофе – а кава;
- не кофейня – а кав'ярня или каварня;
- не кофемолка – а кавомолка или кофемолка.
А вот названия кофе зависят от концентрации и количества добавок: молока, сливок, виски, мороженого, льда и других. И все они преимущественно иноязычного происхождения.
Поэтому, чтобы запомнить правильные названия должны применять правила написания иностранных слов. И здесь руководствуемся "правилом девятки", или Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу, которое объяснила языковед Мария Словолюб: после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і".
Вы точно пробовали их, и среди них есть и ваш любимый напиток, а теперь знайте написание:
- еспресо
- американо;
- капучино;
- мокачино;
- ристрето;
- допіо;
- айриш;
- лате;
- глясе;
- раф;
- флет-вайт;
- френч-прес;
- фільтр-кава;
- мак'ято.
- Еспресо-тонік – комбинация кофе и тоника со льдом, популярна в Европе с 2007 года.
- Айс-лате – холодный латте со льдом, замечательный для жарких дней.
- Кава глясе – десертный напиток с мороженым.
- Фрапе (не "фраппе") – взбитый холодный кофе с молоком или сливками.
- Джміль (не "шмель") или бамбл – коктейль из апельсинового сока и кофе со льдом.
Правильные названия кофейных напитков – не только языковая норма, но и часть культуры. Говорите на украинском!