К Международному дню кофе рассказываем, как правильно называются напитки на основе кофе на украинском, со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Как правильно называть кофейные напитки?

17 апреля – Международный день кофе, или День эспрессо, хотя таких дней в году несколько. Поэтому кофеманам напомним о названиях кофейных напитков, в которых могут ошибаться даже в кофейнях.

Кстати, вы знаете, что еще в начале ХХ века заведение, где готовили и подавали напиток кофе, называли – каварня. Так зафиксировано в тогдашней прессе и литературе. А потому, что растение, зерна и, соответственно, напиток на украинском называется – "кава".

Потому что слово "кав'яр" в украинском языке, которое больше созвучно с "кав'ярня", означает икру. О перипетиях такого словообразования мы писали ранее.

Само слово "кава" пришло к нам или с турецкого "kahve", или с арабского "qahwah". Поэтому:

  • не кофе – а кава;
  • не кофейня – а кав'ярня или каварня;
  • не кофемолка – а кавомолка или кофемолка.

А вот названия кофе зависят от концентрации и количества добавок: молока, сливок, виски, мороженого, льда и других. И все они преимущественно иноязычного происхождения.

Поэтому, чтобы запомнить правильные названия должны применять правила написания иностранных слов. И здесь руководствуемся "правилом девятки", или Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу, которое объяснила языковед Мария Словолюб: после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і".

Вы точно пробовали их, и среди них есть и ваш любимый напиток, а теперь знайте написание:

  • еспресо
  • американо;
  • капучино;
  • мокачино;
  • ристрето;
  • допіо;
  • айриш;
  • лате;
  • глясе;
  • раф;
  • флет-вайт;
  • френч-прес;
  • фільтр-кава;
  • мак'ято.
Кроме того, в украинских названиях отсутствуют удвоения, поэтому – "эспрессо", "капуччино", "моккачино", "гляссе", "маккиато", "ристретто", то это ошибки.
Лето – не причина отказываться от кофе из-за жары, а повод придумать или попробовать холодные коктейли на основе кофе. И они тоже имеют свои названия, которые стоит знать:
  • Еспресо-тонік комбинация кофе и тоника со льдом, популярна в Европе с 2007 года.
  • Айс-лате холодный латте со льдом, замечательный для жарких дней.
  • Кава глясе десертный напиток с мороженым.
  • Фрапе (не "фраппе") – взбитый холодный кофе с молоком или сливками.
  • Джміль (не "шмель") или бамбл – коктейль из апельсинового сока и кофе со льдом.

На улице весна – с теплом и цветением деревьев, а потому это прекрасная возможность насладиться кофе на летних террасах заведений или прогуляться по парку со стаканчиком кофе.

Правильные названия кофейных напитков – не только языковая норма, но и часть культуры. Говорите на украинском!