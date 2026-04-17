До Міжнародного дня кави розповідаємо, як правильно називаються напої на основі кави українською, з посиланням на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.
Дивіться також "Приторний" – росіянізм: як красиво замінити це слово українською
Як правильно називати кавові напої?
17 квітня – Міжнародний день кави, або День еспресо, хоча таких днів в році кілька. Тому кавоманам нагадаємо про назви кавових напоїв, у яких можуть помилятися навіть у кав'ярнях.
До речі, ви знаєте, що ще на початку ХХ століття заклад, де готували та подавали напій каву, називали – каварня. Так зафіксовано у тодішній пресі та літературі. А тому, що рослина, зерна і, відповідно, напій українською називається – кава.
Бо слово "кав'яр" в українській мові, яке більше співзвучне з "кав'ярня", означає ікру. Про перипетії такого словотвору ми писали раніше.
Саме слово "кава" прийшло до нас чи з від турецької "kahve", чи з арабської "qahwah". Тому:
- не кофе – а кава;
- не кофейня – а кав'ярня чи каварня;
- не кофемолка – а кавомолка чи млинок для кави.
А от назви кави залежать від концентрації та кількості добавок: молока, вершків, віскі, морозива, льоду та інших. І всі вони переважно іншомовного походження.
Тому, щоб запам'ятати правильні назви маємо застосовувати правила написання іншомовних слів. І тут керуємося "правилом дев'ятки", або Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу, яке пояснила мовознавиця Марія Словолюб: після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишемо "и", а не "і".
Ви точно куштували їх, і серед них є і ваш улюблений напій, а тепер знайте написання:
- еспресо
- американо;
- капучино;
- мокачино;
- ристрето;
- допіо;
- айриш;
- лате;
- глясе;
- раф;
- флет-вайт;
- френч-прес;
- фільтр-кава;
- мак'ято.
Крім того, в українських назвах відсутні подвоєння, тому – "еспрессо", "капуччіно", "моккачіно", "гляссе", "маккіато", "рістретто", то це помилки.
Літо – не причина відмовлятися від кави через спеку, а привід придумати чи скуштувати холодні коктейлі на основі кави. І вони теж мають свої назви, які варто знати:
- Еспресо-тонік – комбінація кави та тоніка з льодом, популярна в Європі з 2007 року.
- Айс-лате – холодний лате з льодом, чудовий для спекотних днів.
- Кава глясе – десертний напій із морозивом.
- Фрапе (не "фраппе") – збита холодна кава з молоком або вершками.
- Джміль (не "шмєль") чи бамбл – коктейль з апельсинового соку та кави з льодом.
На вулиці весна – з теплом та цвітінням дерев, а тому це чудова нагода посмакувати кавою на літніх терасах закладів чи прогулятися парком зі стаканчиком кави.
Правильні назви кавових напоїв – не лише мовна норма, а й частина культури. Говоріть українською!