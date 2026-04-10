Яким українським відповідником замінити слово "приторний", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Віки Хмельницької.

Як перекладається слово "приторний"?

У сучасному мовленні українців ще часто трапляються кальки з російської, які і досі збереглися. Ми вимовляємо їх українською і не помічаємо помилки. Одним із таких є слово – "приторний", що використовується для опису надмірної солодкості чи штучної приємності.

І якщо вам здається, що дослівно перекласти його неможливо, то це не так. На кожну із ситуацій – смак і поведінку – є чимало відповідників.

Спочатку про смак. Приторний – це дуже солодкий смак, до нудоти і неприємного відчуття, і найточніше сказати – нудкий. Але є іще кілька варіантів:

Нудкий / нудотний – коли солодкість настільки сильна, що викликає неприємні відчуття, навіть нудоту.

Приїсний аж до нудоти.

Засолодкий / надсолодкий – зрозумілий варіант, щоб сказати, що у страві чи напої цукру забагато.

Пересолоджений – кулінарне позначення, коли страва втратила баланс смаку.

Оскомистий – коли надмірна концентрація смаку викликає оскому, тобто фізичний дискомфорт у роті.

Бридкий / огидний – якщо надмірна солодкість переходить у відразу.

Саме такі варіанти подає Словник української мови в 11 томах, де зафіксовано прикметники, що передають надмірність смакової ознаки.

Зверніть увагу! У слів "оскомистий", "бридкий", "огидний" є й інші значення. Оскомистим можна назвати і кислий, і гіркий смак. А "бридким" і "огидним" можна назвати і вигляд, і тактильні відчуття, і поведінку.

"Торт вийшов пересолоджений, їсти його нудко".

"Напій засолодкий, треба розбавити водою".

А про українські назви солодощів – "печеньє", "конфєта", "пірожине", які декому можуть видатися "приторними", ми розповідали раніше.

Що ще можна назвати "приторним"?

А у переносному значенні "приторний" позначає надміру лагідну поведінку чи розмову. І тут є свої відповідники:

солодкавий ,

, нудномедовий,

солодкомедовий,

масткословний,

улесливий ,

, запобігливий ,

, підлабузницький.

Ці відповідники засвідчені, зокрема, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови.

Українська мова має достатньо слів, щоб точно передати потрібний зміст – і відчуття надмірної солодкості, і надмірно улесливу поведінку.