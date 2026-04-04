Яким словом замінити слово "взаїмно", розповідаємо з посиланням на філологиню Ларису Чемерис.
Дивіться також Ці колоритні українські слова у нас вкрали "совіти": час повертати своє
Чи є в українській мові слово "взаїмно"?
У щоденному спілкуванні ми часто відповідаємо на побажання чи компліменти словом Воно звучить звично, зрозуміло і широко вживане. Однак чи відповідає ця форма нормам сучасної української літературної мови?
Українською словом "взаїмно" найчастіше передають як – "мені також", "і мені", або ж просто – "навзаєм".
Форма "взаїмно" є поширеною в розмовному мовленні, але вважається ненормативною. Вона виникла під впливом інших мов російської – "взаимно" чи польської – wzajemnie, тобто спрощена чи калькована форма.
Натомість українська літературна традиція закріпила іншу форму – "взаємно".
Українські мовознавці та словники звертають увагу на те, що корінь слова пов’язаний із прикметником "взаємний", де чітко зберігається звукосполука -є-: взаємний → взаємно.
- "Гарного дня!" – "Взаємно!".
- "Рада тебе бачити! – "Взаємно!".
Крім цього, в українській мові існує й інше слово – "навзаєм", як милозвучна альтернатива. Слово утворилося через поєднання "на" + "взаєм", тобто "на взаємність", "у відповідь". А наголос ставимо на "а" – навзАєм.
Тому, замість "взаїмно" використайте два рівнозначних українських слова – взаємно чи навзаєм.
Взаємно і навзаєм – чи це слова синоніми: дивіться відео
Отже, у формальному й грамотному мовленні варто відповідати: "Взаємно!" або "Навзаєм!". Говоріть українською без калькування!