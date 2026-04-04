Каким словом заменить слово "взаїмно", рассказываем со ссылкой на филолога Ларису Чемерис.
Есть ли в украинском языке слово "взаїмно"?
В ежедневном общении мы часто отвечаем на пожелания или комплименты словом – "взаїмно". Оно звучит привычно, понятно и широко употребляемое. Однако соответствует ли эта форма нормам современного украинского литературного языка?
На украинском словом "взаїмно" чаще всего передают как – "мені також", "і мені", или же просто – "навзаєм".
Форма "взаїмно" является распространенной в разговорной речи, но считается ненормативной. Она возникла под влиянием других языков русского – "взаимно" или польского – wzajemnie, то есть упрощенная или калькированная форма.
Зато украинская литературная традиция закрепила другую форму – "взаємно".
Украинские языковеды и словари обращают внимание на то, что корень слова связан с прилагательным "взаємний", где четко сохраняется звукосочетание -є-: "взаємний → взаємно".
- "Гарного дня!" – "Взаємно!".
- "Рада тебе бачити! – "Взаємно!".
Кроме этого, в украинском языке существует и другое слово – "навзаєм", как благозвучная альтернатива. Слово образовалось через сочетание "на" + "взаєм", то есть "на взаимность", "в ответ". А ударение ставим на "а" – "навзАєм".
Поэтому, вместо "взаїмно" используйте два равнозначных украинских слова – "взаємно" или "навзаєм".
Итак, в формальной и грамотной речи стоит отвечать: "Взаємно!" или "Навзаєм!". Говорите на украинском без калькирования!