Поздравления ко Дню ангела Ярослава, предлагаем открытки и теплые пожелания для именника.

Как поздравить Ярослава с Днем ангела?

Свой День ангела Ярославы празднуют 20 февраля (по новому стилю). В этот день чтят память благоверного князя Ярослава Мудрого, правителя Киевской Руси, известного своей мудростью, основанием храмов и развитием законодательства.

В этот день празднуют свои именины как мужчины с именем Ярослав, так и женщины – Ярославы.

Интересно! Святой Ярослав – это несколько фигур, которых почитает православная церковь: Ярослав Мудрый 20 февраля (ранее 5 марта), Ярослав Муромский 3 июня, священномученик протоиерей Ярослав Савицкий 8 декабря.

Учитывая такого покровителя – Ярославы тоже мудрые и решительные мужчины. Поздравьте знакомых Ярославов с их Днем ангела.

Поздравляю тебя с Днем ангела, Ярослав! Пусть Господь хранит тебя под покровом святого Ярослава, дарит здоровье, счастье и успех во всех начинаниях. Пусть твоя слава будет светлой, а путь – благословенным.

Дорогой Ярослав! Пусть твое имя, что означает "слава яра, пылкая и светлая", всегда будет источником силы и вдохновения. Пусть небесный покровитель князь Ярослав Мудрый дарит тебе мудрость в решениях, щедрость в сердце и мир в душе. Желаю, чтобы твоя жизнь расцветала, как чичка на полонине, а каждый день был свечой радости и добра.

Пусть твой небесный покровитель бережет тебя от бурь и добавляет сил в жизненных испытаниях. Будь сильным в решимости и мягким в слове – именно так рождается настоящее величие.

Ярослав, пусть твой Ангел всегда стоит на страже твоей судьбы. Желаю силы духа, крепости слова и тепла, которое согревает друзей и близких. Пусть твой Ангел бережет тебя от темных путей и ведет к победам.

С именинами, Ярославы! Пусть этот день будет удачным, насыщенным интересными и приятными моментами!