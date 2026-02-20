Привітання до Дня янгола Ярослава, пропонуємо листівки та теплі побажання для іменника.

Як привітати Ярослава з Днем ангела?

Свій День ангела Ярослави святкують 20 лютого (за новим стилем). В цей день вшановують пам’ять благовірного князя Ярослава Мудрого, правителя Київської Русі, відомого своєю мудрістю, заснуванням храмів і розвитком законодавства.

У цей день святкують свої іменини як чоловіки з іменем Ярослав, так і жінки – Ярослави.

Цікаво! Святий Ярослав – це кілька постатей, яких шанує православна церква: Ярослав Мудрий 20 лютого (раніше 5 березня), Ярослав Муромський 3 червня, священномученик протоєрей Ярослав Савицький 8 грудня.

Зважаючи на такого покровителя – Ярослави теж мудрі та рішучі чоловіки. Привітайте знайомих Ярославів з їх Днем ангела.

Вітаю тебе з Днем ангела, Ярославе! Нехай Господь береже тебе під покровом святого Ярослава, дарує здоров’я, щастя й успіх у всіх починаннях. Хай твоя слава буде світлою, а шлях – благословенним.

Дорогий Ярославе! Хай твоє ім’я, що означає «слава яра, палка й світла», завжди буде джерелом сили й натхнення. Нехай небесний покровитель князь Ярослав Мудрий дарує тобі мудрість у рішеннях, щедрість у серці та мир у душі. Бажаю, щоб твоє життя розквітало, мов чічка на полонині, а кожен день був свічадом радості й добра.

Хай твій небесний покровитель береже тебе від бур і додає снаги у життєвих випробуваннях. Будь сильним у рішучості й м’яким у слові – саме так народжується справжня велич.

Ярославе, нехай твій Ангел завжди стоїть на сторожі твоєї долі. Бажаю сили духу, міцності слова й тепла, яке зігріває друзів та близьких. Нехай твій Ангел береже тебе від темних шляхів і веде до перемог.

З іменинами, Ярослави! Нехай цей день буде вдалим, насиченим цікавими та приємними моментами!