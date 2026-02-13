Напередодні популярного свята Дня Валентина, розповідаємо про це чоловіче ім'я з посиланням на Вікіпедію.

Яке походження імені Валентін?

Хоч це ім'я серед чоловіків і не дуже популярне, але все ж таки ми можемо зустріти чоловіків з іменем Валєнтін. Це чоловіче ім’я з глибокою історією та світлим значенням.

Воно походить від латинського Valentinus, що утворене від слова valens – "сильний", "здоровий", "міцний", "сповнений сили".

Та найчастіше можна почути калькування імені на російський штиб – Валєнтін чи Валік.

Українською ім’я вимовляється так – Валенти́н, з наголосом на останньому складі (-ти́н) і через літеру "и".

А від цієї форми утворені короткі пестливі форми:

Валик

Валя

Валентинко

Валентинчик

Валько

Валентусик.

Найпоширеніші в побуті – Валя та Валик.

А якщо ви чуєте Валєнтін, Валік, чи Валюша – це російський варіант звучання (як і Льоша, Сірьожа, Кірюша, Настюша і ще низка імен).

Зауважте! Дехто з Валентинів може ображатися, коли його називають Валік чи Валик, бо так ще називають малярський інструмент. Тут краще уточніть як звертатися до чоловіка.

У християнській традиції ім’я стало відомим завдяки святим на ім’я Валентин, зокрема Святий Валентин, якого вшановують 14 лютого. Саме з ним пов’язують традицію святкування Дня закоханих. А про правильне написання назви цього свята, ми писали раніше.

Популярнішою є жіноча форма імені – Валентина. А пік популярності припав на 1950 ті роки. А сьогодні в Україні нараховують близько 480000 носіїв та носійок цього імені.

Маємо і чимало прізвищ, які утворилися від імені – Валентинов, Валентинський, Валентинів, Валентинович, Валентиненко, Довалентинова, Валентин.

А по батькові правильно: жіноче – Валентинівна, а чоловіче – Валентинович.

А чоловік з таким іменем, має характер, який цілком підтверджує його значення – сильний, рішучий, гарний друг.