Какие вещи следует называть "квиток", а какие "білет", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Дискурс".

Смотрите также "Мой" или "Мой" День рождения: запомнить очень просто, чтобы не ошибаться дальше

В чем разница между "квитком" и "білетом"?

В украинском языке часто путают два слова – "квиток" и "білет". На первый взгляд, они кажутся синонимами, но на самом деле имеют разные значения и сферы применения. А путаница или отождествление слов возникает из-за влияния русского языка – в нем отсутствует слово "квиток".

Чтобы не путаться, стоит только понять, что и откуда. И начнем с определений, которые нам подают словари:

Квиток – бумажная, картонная или пластиковая карточка, книжечка, определенной формы с соответствующей надписью, дающая право пользоваться чем-либо, входить куда-либо, участвовать в чем-то и тому подобное.

Квиток, как принадлежность к чему-то, определенному сообществу.

ученический,

студенческий,

военный,

партийный,

профсоюзный,

журналистский.

А также "квиток", как право проезда или входа куда-либо:

квиток на поезд, автобус, трамвай, самолет;

квиток в кино, театр, музей, на концерт, спектакль.

Білет имеет два значения:

карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен или зачет,

ценные бумаги, бумажный денежный знак – банковский билет, лотерейный билет, кредитный билет.

"Был у нас устный экзамен по украинскому языку... Подошел я к столу, взял из кучи билет и читаю" (Олесь Донченко).

Не путайте эти слова: смотрите видео

Оба слова заимствованы в наш язык. Слово "квиток", вероятно, из немецкого языка quīt (quit) "свободный, освобожденный, оплаченный" или Quittung ("расписка"). Хотя похожее слово есть и во французском языке – quite "освобожденный, свободный от обязательств, в частности денежных". Это указывает на общие латинские корни – quiētus.

От этой основы происходит и слово – квитанция (расписка или платежка) и квиты – буквально, рассчитанные (мы – квиты).

Слово "білет" пришло из французского billet – "записка, документ". А в украинском языке закрепилось преимущественно в значениях "экзаменационная карточка" и "ценная бумага".

Что такое билет, а что – квиток / "Мова – ДНК нації"

Украинский язык четко разграничивает значение обоих слов и стоит придерживаться этого, чтобы сохранять чистоту речи и не допускать суржика.