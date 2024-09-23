Натомість відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про такі штучні утворення у нашій мові. Так, фрази "оточуюче середовище" чи "оточуючі люди" краще не вживати.

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Як правильно українською "оточуюче середовище"

Ці фрази, за словами Авраменка, звучать як "ідуча дівчина" чи "бігучі хлопці". І пояснив, чому так казати не варто.

Хоча слово "оточуючий" ви можете знайти у радянських словниках, проте навіть там воно подане із позначкою "рідковживане". А по суті – суржик,

– акцентував учитель.

При цьому відповів, як же правильно сказати.

За словами Авраменка, в арсеналі української мови для цього є кілька варіантів:

довкілля;

навколишнє середовище;

довколишній світ.

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Як правильно розповісти про "оточуючих" людей

Також мовознавець розповів, як правильно утворити словосполучення, якщо говоримо про людей. Якщо, зокрема, хочемо сказати "впливати на "оточуючих" людей".

У цьому разі ми не скажемо на "навколишніх людей",

– уточнив учитель.

І порадив у у цій ситуації вживати означення залежно від конкретного випадку. Наприклад, впливати на близьких, друзів, колег.

І резюмував: шануймо себе, дбаючи про чистоту своєї мови.