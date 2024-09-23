Зато известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтра с 1+1" рассказал о таких искусственных образованиях в нашем языке. Так, фразы "оточуюче середовище" или "оточуючі люди" лучше не употреблять.
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Как правильно на украинском "оточуюче середовище"
Эти фразы, по словам Авраменко, звучат как "ідуча дівчина" или "бігучі хлопці". И объяснил, почему так говорить не стоит.
Хотя слово "оточуючий" вы можете найти в советских словарях, однако даже там оно подано с пометкой "редко употребляемое". А по сути – суржик,
– акцентировал учитель.
При этом ответил, как же правильно сказать.
По словам Авраменко, в арсенале украинского языка для этого есть несколько вариантов:
- довкілля;
- навколишнє середовище;
- довколишній світ.
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Как правильно рассказать об "окружающих" людях
Также языковед рассказал, как правильно образовать словосочетание, если говорим о людях. Если, в частности, хотим сказать "влиять на "оточуючих" людей".
В этом случае мы не скажем на "навколишніх людей",
– уточнил учитель.
И посоветовал в этой ситуации употреблять определения в зависимости от конкретного случая. Например, влиять на близких, друзей, коллег.
И резюмировал: уважаем себя, заботясь о чистоте своей речи.
- Ранее мы также рассказывали о том, как сказать на украинском "утро вечера мудренее". Колоритные соответствия вы найдете по ссылке.