Соответствующую информацию Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 12.15 16 июня. Стоит добавить, что в Киеве и области ориентировочно в 12:17 объявили об отбое воздушной тревоги, впоследствии – последовали отбои на Западе и Севере Украины.

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Что рассказали в Воздушных силах ВСУ

Вероятны пуски крылатых ракет по направлению Новороссийск,

– писали Воздушные силы ВСУ.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что на 12:26 остается угроза пусков крылатых ракет по направлению Новороссийска.

Есть информация о пусках. Когда ракеты появятся в доступе к нашим радиолокационным системам, мы предоставим более подробную информацию,

– заверил Юрий Игнат.

Уже ориентировочно в 12.23 Воздушные силы ВСУ объяснили, каковы результаты работы систем противовоздушной обороны. В частности, ВСУ сбили в небе над Украиной: