Соответствующую информацию Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 12.15 16 июня. Стоит добавить, что в Киеве и области ориентировочно в 12:17 объявили об отбое воздушной тревоги, впоследствии – последовали отбои на Западе и Севере Украины.
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Что рассказали в Воздушных силах ВСУ
Вероятны пуски крылатых ракет по направлению Новороссийск,
– писали Воздушные силы ВСУ.
Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что на 12:26 остается угроза пусков крылатых ракет по направлению Новороссийска.
Есть информация о пусках. Когда ракеты появятся в доступе к нашим радиолокационным системам, мы предоставим более подробную информацию,
– заверил Юрий Игнат.
Уже ориентировочно в 12.23 Воздушные силы ВСУ объяснили, каковы результаты работы систем противовоздушной обороны. В частности, ВСУ сбили в небе над Украиной:
- 6 аэробалистических ракет "Кинжал";
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 2 разведывательных беспилотника.