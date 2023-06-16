Відповідну інформацію Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 12:15 16 червня. Варто додати, що у Києві та області орієнтовно о 12: 17 оголосили про відбій повітряної тривоги, згодом – пішли відбої на Заході та Півночі України.

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Що розповіли в Повітряних силах ЗСУ

Імовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійськ,

– писали Повітряні сили ЗСУ.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що станом на 12:26 залишається загроза пусків крилатих ракет з напрямку Новоросійська.

Є інформація про пуски. Коли ракети з'являться у доступі до наших радіолокаційних систем, ми надамо більш детальну інформацію,

– запевнив Юрій Ігнат.

Вже орієнтовно о 12:23 Повітряні сили ЗСУ пояснили, які результати роботи систем протиповітряної оборони. Зокрема, ЗСУ збили у небі над Україною: