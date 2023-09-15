По мнению главы профильного комитета ВРУ Сергея Бабака, в течение войны украинские 11-классники будут сдавать НМТ. Нардеп также рассказал об эволюции мультитеста.
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Что будут сдавать выпускники – НМТ или ВНО
По словам Бабака, бумажный формат тестирования – эффективный и уже апробированный. Однако УЦОКО планировал и раньше, где-то до 2027 года, осуществить трансформацию оценки в электронную форму. Такой формат проще для участников, с логистической точки зрения и экономит средства госбюджета.
Нардеп также уточнил, что из-за полномасштабной войны ускоренный переход к электронному формату тестирования совершили быстрее. Хотя и не были к этому готовы.
Сейчас этот формат эволюционирует, и НМТ становится более качественным и по своему качеству уже приближается к ВНО. Я думаю, что в том или ином виде НМТ останется до конца войны точно. У меня есть подозрение, что и после тоже. Тестирование будет эволюционировать. Хотя я не исключаю, что вернемся к ВНО в бумажном формате,
– отметил Бабак.
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Что известно о НМТ-2024
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- В 2024 году выпускники будут сдавать уже 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
- В МОН предполагают, что в следующем году знания абитуриентов будут оценивать по украинскому языку, математике, истории Украины + одному предмету по выбору.
- В Минобразования также сообщали, что в 2025 году выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.