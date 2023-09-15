По мнению главы профильного комитета ВРУ Сергея Бабака, в течение войны украинские 11-классники будут сдавать НМТ. Нардеп также рассказал об эволюции мультитеста.

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Что будут сдавать выпускники – НМТ или ВНО

По словам Бабака, бумажный формат тестирования – эффективный и уже апробированный. Однако УЦОКО планировал и раньше, где-то до 2027 года, осуществить трансформацию оценки в электронную форму. Такой формат проще для участников, с логистической точки зрения и экономит средства госбюджета.

Нардеп также уточнил, что из-за полномасштабной войны ускоренный переход к электронному формату тестирования совершили быстрее. Хотя и не были к этому готовы.

Сейчас этот формат эволюционирует, и НМТ становится более качественным и по своему качеству уже приближается к ВНО. Я думаю, что в том или ином виде НМТ останется до конца войны точно. У меня есть подозрение, что и после тоже. Тестирование будет эволюционировать. Хотя я не исключаю, что вернемся к ВНО в бумажном формате,

– отметил Бабак.

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