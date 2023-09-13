Тесты будут соответствовать содержанию этих программ по всем предметам. При этом будут аналогичны ранее используемым задачам на ВНО.
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Как будут составлять задания для НМТ-2024
Согласно действующему законодательству, изменения в программах должны были согласовать не позднее чем за полтора года до проведения экзаменов.
Формы и количество тестовых заданий, время на их выполнение и схемы начисления баллов за задание утвердят позже.
На НМТ-2024 участники должны сдавать уже 4 предмета: обязательно – украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору.
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Что известно о НМТ-2024
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- В 2024 году выпускники будут сдавать уже 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
- В МОН предполагают, что в следующем году знания абитуриентов будут оценивать по украинскому языку, математике, истории Украины + одному предмету по выбору.
- В Минобразования также сообщали, что в 2025 году выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.