Так, одиннадцатиклассники этого года и все желающие уже могут проверить свои знания благодаря онлайн-тестам, которые выполняли участники НМТ-2023. Эти тесты находятся в открытом доступе.
Важно Рейтинг школ НМТ 2023: кто продемонстрировал лучший результат
Где найти онлайн тесты НМТ-2023 по всем предметам
УЦОКО обнародовал нынешние тесты НМТ по всем предметам.
Благодаря выполнению этих тестов, будущие абитуриенты смогут оценить уровень собственных знаний и понять, на чем сконцентрировать внимание лучше.
Так, можно выполнить задание по:
- украинскому языку;
- математике;
- истории Украины;
- биологии;
- физике;
- химии;
- английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.
Способ выполнения задач максимально приближен к реальному онлайн-тестировщику НМТ.
После выполнения каждого теста участник получит правильный ответ на все задания и результат в тестовых баллах.
Смотрите также Какой выборочный предмет был самым популярным среди участников НМТ-2023
Что известно о НМТ-2024
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- В 2024 году выпускники будут сдавать уже 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
- В МОН предполагают, что в следующем году знания абитуриентов будут оценивать по украинскому языку, математике, истории Украины + одному предмету по выбору.
- В Минобразования также сообщали, что в 2025 году выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.