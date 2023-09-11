Так, одиннадцатиклассники этого года и все желающие уже могут проверить свои знания благодаря онлайн-тестам, которые выполняли участники НМТ-2023. Эти тесты находятся в открытом доступе.

Важно Рейтинг школ НМТ 2023: кто продемонстрировал лучший результат

Где найти онлайн тесты НМТ-2023 по всем предметам