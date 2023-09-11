Так, цьогорічні одинадцятикласники та всі охочі уже можуть перевірити свої знання завдяки онлайн-тестам, які виконували учасники НМТ-2023. Ці тести є у відкритому доступі.
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Де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів
УЦОЯО оприлюднив цьогорічні тести НМТ з усіх предметів.
Завдяки виконанню цих тестів майбутні абітурієнти зможуть оцінити рівень власних знань та зрозуміти, на чому сконцентрувати увагу краще.
Так, можна виконати завдання з:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- біології;
- фізики;
- хімії;
- англійської, німецької, французької та іспанської мов.
Спосіб виконання завдань максимально наближений до реального онлайн-тестувальника НМТ.
Після виконання кожного тесту учасник отримає правильні відповіді на всі завдання та результат у тестових балах.
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Що відомо про НМТ-2024
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
- У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
- У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.