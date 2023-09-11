Так, цьогорічні одинадцятикласники та всі охочі уже можуть перевірити свої знання завдяки онлайн-тестам, які виконували учасники НМТ-2023. Ці тести є у відкритому доступі.

Важливо Рейтинг шкіл НМТ 2023: хто продемонстрував найкращий результат

Де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів