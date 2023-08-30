Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какой предмет на выбор был самым популярным среди участников мультитеста этого года. Его предпочли более 50% участников НМТ-2023.
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Какой предмет был самым популярным среди участников НМТ-2023
Этим выборочным предметом была история Украины. Ей предпочли почти 52,6% абитуриентов.
Вакуленко при этом уточнила, что в 2023 году на НМТ зарегистрировалось 288 935 участников. Этот показатель – значительно выше прошлогоднего.
Участники НМТ-2023 выбрали предметы по выбору так:
- история Украины – 52,55% участников;
- английский язык – 29,61%;
- биология – 13,67%;
- физика 2,02%;
- химия – 1,19%;
- немецкий, французский и испанский языки – менее 1%.
Заметим, что 3794 абитуриента получили максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету. Вместо этого 50 из них получили подобный результат всех трех предметов.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продолжалась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии приняли те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- 3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.