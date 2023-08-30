Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какой предмет на выбор был самым популярным среди участников мультитеста этого года. Его предпочли более 50% участников НМТ-2023.

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Какой предмет был самым популярным среди участников НМТ-2023

Этим выборочным предметом была история Украины. Ей предпочли почти 52,6% абитуриентов.

Вакуленко при этом уточнила, что в 2023 году на НМТ зарегистрировалось 288 935 участников. Этот показатель – значительно выше прошлогоднего.

Участники НМТ-2023 выбрали предметы по выбору так:

история Украины – 52,55% участников;

английский язык – 29,61%;

биология – 13,67%;

физика 2,02%;

химия – 1,19%;

немецкий, французский и испанский языки – менее 1%.

Заметим, что 3794 абитуриента получили максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету. Вместо этого 50 из них получили подобный результат всех трех предметов.

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