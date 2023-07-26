3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.
Смотрите также Обнародовали результаты дополнительной сессии НМТ-2023
50 участников НМТ сдали тестирование на 200 баллов по всем трем предметам
Больше всего участников получили самый высокий результат по математике – 1905 человек. Несколько меньше – по украинскому языку – 1115 человек.
|Предмет НМТ
|Основная сессия
|Дополнительная сессия
|В общем
|Украинский язык
|1095
|20
|1115
|Математика
|1871
|34
|1905
|История Украины
|273
|3
|276
|Биология
|126
|1
|127
|Физика
|28
|0
|28
|Химия
|26
|1
|27
|Английский язык
|760
|54
|814
|Немецкий язык
|11
|3
|14
|Испанский язык
|2
|0
|2
|Французский язык
|1
|0
|1
|В общем
|4193
|116
|4309
Все эти участники – гордость нашей страны. Это те, кто с сентября станет украшением студенческого сообщества ведущих заведений высшего образования, а уже через несколько лет – локомотивом в восстановлении нашей страны и превращении ее в передовое государство нашего общего европейского дома.
– говорят в УЦОКО.
Смотрите также Путь к вузу 2023: что должен сделать абитуриент после составления НМТ
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.