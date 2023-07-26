3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.

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50 участников НМТ сдали тестирование на 200 баллов по всем трем предметам

Больше всего участников получили самый высокий результат по математике – 1905 человек. Несколько меньше – по украинскому языку – 1115 человек.

Предмет НМТ Основная сессия Дополнительная сессия В общем
Украинский язык 1095 20 1115
Математика 1871 34 1905
История Украины 273 3 276
Биология 126 1 127
Физика 28 0 28
Химия 26 1 27
Английский язык 760 54 814
Немецкий язык 11 3 14
Испанский язык 2 0 2
Французский язык 1 0 1
В общем 4193 116 4309

Все эти участники – гордость нашей страны. Это те, кто с сентября станет украшением студенческого сообщества ведущих заведений высшего образования, а уже через несколько лет – локомотивом в восстановлении нашей страны и превращении ее в передовое государство нашего общего европейского дома.
– говорят в УЦОКО.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.