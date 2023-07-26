3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.

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50 участников НМТ сдали тестирование на 200 баллов по всем трем предметам

Больше всего участников получили самый высокий результат по математике – 1905 человек. Несколько меньше – по украинскому языку – 1115 человек.

Предмет НМТ Основная сессия Дополнительная сессия В общем Украинский язык 1095 20 1115 Математика 1871 34 1905 История Украины 273 3 276 Биология 126 1 127 Физика 28 0 28 Химия 26 1 27 Английский язык 760 54 814 Немецкий язык 11 3 14 Испанский язык 2 0 2 Французский язык 1 0 1 В общем 4193 116 4309 Все эти участники – гордость нашей страны. Это те, кто с сентября станет украшением студенческого сообщества ведущих заведений высшего образования, а уже через несколько лет – локомотивом в восстановлении нашей страны и превращении ее в передовое государство нашего общего европейского дома.

– говорят в УЦОКО.

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Вступительная кампания – 2023: кратко