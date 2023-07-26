3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.

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50 учасників НМТ склали тестування на 200 балів з усіх трьох предметів

Найбільше учасників отримали найвищий результат з математики – 1905 осіб. Дещо менше – з української мови – 1115 осіб.

Предмет НМТ Основна сесія Додаткова сесія Загалом Українська мова 1095 20 1115 Математика 1871 34 1905 Історія України 273 3 276 Біологія 126 1 127 Фізика 28 0 28 Хімія 26 1 27 Англійська мова 760 54 814 Німецька мова 11 3 14 Іспанська мова 2 0 2 Французька мова 1 0 1 Загалом 4193 116 4309 Усі ці учасники – це гордість нашої країни. Це ті, хто з вересня стане окрасою студентського співтовариства провідних закладів вищої освіти, а вже за кілька років – локомотивом у відбудові нашої країни й перетворенні її на передову державу нашого спільного європейського дому,

– кажуть в УЦОЯО.

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