Відсьогодні учасники додаткової сесії НМТ можуть дізнатися свої результати. Їх розмістили у персональних кабінетах.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ-2023

У вкладці "Результати" доступна й опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Остання необхідна для вступу до вишів України.

Якщо ж учаснику НМТ потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, після офіційного оголошення результатів він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Із процедурою отримання витягу можна ознайомитися тут.

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Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів можна знайти за посиланням.

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Що відомо про НМТ-2023