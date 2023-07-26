Відсьогодні учасники додаткової сесії НМТ можуть дізнатися свої результати. Їх розмістили у персональних кабінетах.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ-2023
У вкладці "Результати" доступна й опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Остання необхідна для вступу до вишів України.
Якщо ж учаснику НМТ потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, після офіційного оголошення результатів він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Із процедурою отримання витягу можна ознайомитися тут.
Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів можна знайти за посиланням.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулися дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – упродовж 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.