Третім предметом обрати випускник може історію України, біологію, фізику, хімію, іноземну (англійську німецьку, французьку, іспанську) мови. Після виконання тесту його учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок (предмет).
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Таблиці переведення тестових балів НМТ у шкалу 100 – 200 балів
Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.
Так, після отримання балів на НМТ абітурієнт відразу зможе визначити, якими є його результати для вступу.
Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою й розраховується на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, біології, фізики, хімії та іноземної мови до шкали 100 – 200, поданих у додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році.
Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 4 бали з математики, іноземної мови, фізики, хімії; 5 балів – з української мови та біології, 6 балів – з історії України.
Таблиця переведення тестових балів з української мови
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
105
|
7
|
110
|
8
|
114
|
9
|
118
|
10
|
122
|
11
|
125
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
153
|
29
|
154
|
30
|
155
|
31
|
156
|
32
|
158
|
33
|
160
|
34
|
162
|
35
|
165
|
36
|
168
|
37
|
171
|
38
|
174
|
39
|
176
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
186
|
43
|
190
|
44
|
195
|
45
|
200
Таблиця переведення тестових балів з математики
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
4
|
100
|
5
|
107
|
6
|
114
|
7
|
121
|
8
|
126
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
163
|
26
|
167
|
27
|
171
|
28
|
175
|
29
|
181
|
30
|
187
|
31
|
193
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з історії України
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
6
|
100
|
7
|
106
|
8
|
109
|
9
|
112
|
10
|
115
|
11
|
118
|
12
|
121
|
13
|
124
|
14
|
127
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
153
|
34
|
154
|
35
|
155
|
36
|
156
|
37
|
157
|
38
|
158
|
39
|
159
|
40
|
160
|
41
|
162
|
42
|
164
|
43
|
166
|
44
|
168
|
45
|
170
|
46
|
173
|
47
|
176
|
48
|
178
|
49
|
181
|
50
|
184
|
51
|
188
|
52
|
192
|
53
|
196
|
54
|
200
Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська / німецька / французька / іспанська)
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
4
|
100
|
5
|
107
|
6
|
114
|
7
|
121
|
8
|
126
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
163
|
26
|
167
|
27
|
171
|
28
|
175
|
29
|
181
|
30
|
187
|
31
|
193
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з біології
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
105
|
7
|
110
|
8
|
114
|
9
|
118
|
10
|
122
|
11
|
125
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
153
|
29
|
154
|
30
|
155
|
31
|
156
|
32
|
157
|
33
|
158
|
34
|
160
|
35
|
162
|
36
|
165
|
37
|
168
|
38
|
171
|
39
|
174
|
40
|
176
|
41
|
179
|
42
|
182
|
43
|
186
|
44
|
190
|
45
|
195
|
46
|
200
Таблиця переведення тестових балів з фізики
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
4
|
100
|
5
|
107
|
6
|
114
|
7
|
121
|
8
|
126
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
163
|
26
|
167
|
27
|
171
|
28
|
175
|
29
|
181
|
30
|
187
|
31
|
193
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з хімії
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
4
|
100
|
5
|
106
|
6
|
111
|
7
|
116
|
8
|
121
|
9
|
125
|
10
|
129
|
11
|
132
|
12
|
135
|
13
|
138
|
14
|
140
|
15
|
142
|
16
|
143
|
17
|
144
|
18
|
146
|
19
|
147
|
20
|
148
|
21
|
149
|
22
|
150
|
23
|
151
|
24
|
152
|
25
|
153
|
26
|
154
|
27
|
156
|
28
|
158
|
29
|
160
|
30
|
162
|
31
|
164
|
32
|
167
|
33
|
170
|
34
|
173
|
35
|
177
|
36
|
181
|
37
|
185
|
38
|
190
|
39
|
195
|
40
|
200
Читайте НМТ-2023: оприлюднили коефіцієнти для спеціальностей при вступі
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.