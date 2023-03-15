Третьим предметом выбрать выпускник может историю Украины, биологию, физику, химию, иностранный (английский немецкий, французский, испанский) языки. После выполнения теста, его участник получит количество тестовых баллов за каждый блок (предмет).

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Таблицы перевода тестовых баллов НМТ по шкале 100 – 200 баллов

Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100 – 200 баллов.

Так, после получения баллов на НМТ абитуриент сразу сможет определить, каковы его результаты для поступления.

Оценка по шкале 100 – 200 баллов рейтинговая и рассчитывается на основе таблиц перевода тестовых баллов по украинскому языку, математике, истории Украины, биологии, физики, химии и иностранному языку к шкале 100 – 200, представленным в приложении 5 к Порядка приема на учебу для получения высшего образования в 2023 году.

Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 4 балла по математике, иностранному языку, физике, химии; 5 баллов – по украинскому языку и биологии, 6 баллов – по истории Украины.

  • Таблица перевода тестовых баллов с украинского языка

Тестовый бал

Балл по шкале 100–200

5

100

6

105

7

110

8

114

9

118

10

122

11

125

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

153

29

154

30

155

31

156

32

158

33

160

34

162

35

165

36

168

37

171

38

174

39

176

40

179

41

182

42

186

43

190

44

195

45

200

  • Таблица перевода тестовых баллов по математике

Тестовый бал

Балл по шкале 100–200

4

100

5

107

6

114

7

121

8

126

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

163

26

167

27

171

28

175

29

181

30

187

31

193

32

200

  • Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины

Тестовый бал

Балл по шкале 100–200

6

100

7

106

8

109

9

112

10

115

11

118

12

121

13

124

14

127

15

130

16

132

17

134

18

136

19

138

20

140

21

141

22

142

23

143

24

144

25

145

26

146

27

147

28

148

29

149

30

150

31

151

32

152

33

153

34

154

35

155

36

156

37

157

38

158

39

159

40

160

41

162

42

164

43

166

44

168

45

170

46

173

47

176

48

178

49

181

50

184

51

188

52

192

53

196

54

200

  • Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку (английский/немецкий/французский/испанский)

Тестовый бал

Балл по шкале 100–200

4

100

5

107

6

114

7

121

8

126

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

163

26

167

27

171

28

175

29

181

30

187

31

193

32

200

  • Таблица перевода тестовых баллов по биологии

Тестовый бал

Балл по шкале 100–200

5

100

6

105

7

110

8

114

9

118

10

122

11

125

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

153

29

154

30

155

31

156

32

157

33

158

34

160

35

162

36

165

37

168

38

171

39

174

40

176

41

179

42

182

43

186

44

190

45

195

46

200

  • Таблица перевода тестовых баллов по физике

Тестовый бал

Балл по шкале 100–200

4

100

5

107

6

114

7

121

8

126

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

163

26

167

27

171

28

175

29

181

30

187

31

193

32

200

  • Таблица перевода тестовых баллов по химии

Тестовый бал

Балл по шкале 100–200

4

100

5

106

6

111

7

116

8

121

9

125

10

129

11

132

12

135

13

138

14

140

15

142

16

143

17

144

18

146

19

147

20

148

21

149

22

150

23

151

24

152

25

153

26

154

27

156

28

158

29

160

30

162

31

164

32

167

33

170

34

173

35

177

36

181

37

185

38

190

39

195

40

200

Читайте НМТ-2023: обнародовали коэффициенты для специальностей при поступлении

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.