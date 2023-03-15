Третьим предметом выбрать выпускник может историю Украины, биологию, физику, химию, иностранный (английский немецкий, французский, испанский) языки. После выполнения теста, его участник получит количество тестовых баллов за каждый блок (предмет).

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Таблицы перевода тестовых баллов НМТ по шкале 100 – 200 баллов

Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100 – 200 баллов.

Так, после получения баллов на НМТ абитуриент сразу сможет определить, каковы его результаты для поступления.

Оценка по шкале 100 – 200 баллов рейтинговая и рассчитывается на основе таблиц перевода тестовых баллов по украинскому языку, математике, истории Украины, биологии, физики, химии и иностранному языку к шкале 100 – 200, представленным в приложении 5 к Порядка приема на учебу для получения высшего образования в 2023 году.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 4 балла по математике, иностранному языку, физике, химии; 5 баллов – по украинскому языку и биологии, 6 баллов – по истории Украины.

Таблица перевода тестовых баллов с украинского языка

Тестовый бал Балл по шкале 100–200 5 100 6 105 7 110 8 114 9 118 10 122 11 125 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 143 20 144 21 145 22 146 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 153 29 154 30 155 31 156 32 158 33 160 34 162 35 165 36 168 37 171 38 174 39 176 40 179 41 182 42 186 43 190 44 195 45 200

Таблица перевода тестовых баллов по математике

Тестовый бал Балл по шкале 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины

Тестовый бал Балл по шкале 100–200 6 100 7 106 8 109 9 112 10 115 11 118 12 121 13 124 14 127 15 130 16 132 17 134 18 136 19 138 20 140 21 141 22 142 23 143 24 144 25 145 26 146 27 147 28 148 29 149 30 150 31 151 32 152 33 153 34 154 35 155 36 156 37 157 38 158 39 159 40 160 41 162 42 164 43 166 44 168 45 170 46 173 47 176 48 178 49 181 50 184 51 188 52 192 53 196 54 200

Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку (английский/немецкий/французский/испанский)

Тестовый бал Балл по шкале 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблица перевода тестовых баллов по биологии

Тестовый бал Балл по шкале 100–200 5 100 6 105 7 110 8 114 9 118 10 122 11 125 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 144 20 145 21 146 22 147 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 153 29 154 30 155 31 156 32 157 33 158 34 160 35 162 36 165 37 168 38 171 39 174 40 176 41 179 42 182 43 186 44 190 45 195 46 200

Таблица перевода тестовых баллов по физике

Тестовый бал Балл по шкале 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблица перевода тестовых баллов по химии

Тестовый бал Балл по шкале 100–200 4 100 5 106 6 111 7 116 8 121 9 125 10 129 11 132 12 135 13 138 14 140 15 142 16 143 17 144 18 146 19 147 20 148 21 149 22 150 23 151 24 152 25 153 26 154 27 156 28 158 29 160 30 162 31 164 32 167 33 170 34 173 35 177 36 181 37 185 38 190 39 195 40 200

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Вступительная кампания – 2023: кратко