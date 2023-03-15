Так, любая комбинация избранных предметов позволит абитуриенту поступать на любую специальность. В то же время при выборе третьего предмета для сдачи на НМТ следует учитывать установленные МОН коэффициенты, применяемые для каждой из специальностей.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Обнародовали коэффициенты для специальностей при поступлении в вуз
Или коэффициенты применяют для придания результатам НМТ большего веса при поступлении на родственную предмету специальность.
Так, при поступлении на право направление наибольший вес будет иметь результат по истории Украины и иностранного языка, при поступлении на ИТ-специальности – по физике, при поступлении на медицинские специальности – результат по биологии и физики и т.д.
Весовой коэффициент для оценки по географии для поступающих, кто будет подавать для поступления сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, будет равен весовому коэффициенту по истории Украины.
Просмотреть таблицу коэффициентов можно по ссылке.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.