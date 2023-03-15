Так, будь-яка комбінація обраних предметів дасть змогу абітурієнту вступати на будь-яку спеціальність. Водночас під час вибору третього предмета для складання на НМТ варто зважати на встановлені МОН коефіцієнти, які застосовуватимуть для кожної із спеціальностей.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Оприлюднили коефіцієнти для спеціальностей при вступі у виші

Ці коефіцієнти застосовують для надання результатам НМТ більшої ваги при вступі на споріднену до предмета спеціальність.

Так, при вступі на правничий напрям найбільшу вагу матиме результат з історії України та іноземної мови, при вступі на ІТ-спеціальності – з фізики, при вступі на медичні спеціальності – результат з біології та фізики тощо.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії для тих вступників, хто подаватиме для вступу сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, дорівнюватиме ваговому коефіцієнту з історії України.

Переглянути таблицю коефіцієнтів можна за посиланням.

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Вступна кампанія – 2023: коротко