Также не нужны результаты НМТ для поступления абитуриентам, поступающим по результатам творческого конкурса на художественные и спортивные специальности. Пошаговый алгоритм действий поступающего после прохождения НМТ читайте дальше.
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Получение результата НМТ в тестовых баллах
Каждый участник НМТ-2023 после сдачи экзамена получает отдельные результаты из трех предметных блоков в тестовых баллах. Их участник видит на экране монитора сразу же после завершения теста.
Максимальное количество баллов по украинскому языку составляет 45 баллов, по математике, физике, иностранному языку – 32 балла, истории Украины – 54 балла, биологии – 46 баллов, химии – 40 баллов.
Для получения положительного результата тестирования достаточно набрать 10% правильных ответов на задание по каждому предмету – по истории Украины – 6 баллов, по украинскому языку и биологии – минимум 5 баллов, по математике, физике, иностранному языку, химии – 4 балла.
Получение официального результата НМТ
В то же время для конкурсного отбора во время вступительной кампании будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100 – 200 баллов.
Официальные результаты для поступления в ЗВО по шкале 100 – 200 баллов каждый участник основной сессии НМТ получит до 28 июня в своем персональном электронном кабинете.
Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.
Регистрация электронного кабинета
В 2023 году абсолютное большинство поступающих будет подавать вступительные заявления онлайн через электронные кабинеты. Их регистрация стартует 1 июля. Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.
Для создания кабинета необходимо указать адрес электронной почты, на который поступит письмо для активации доступа к кабинету, а также внести необходимые данные поступающего – информацию о сертификате НМТ (ВНО), свидетельства о среднем образовании (аттестата) и т.д.
Регистрация электронного кабинета поступающего возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года. Если документ издан до 1998 года, придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в ЗВО.
В случаях, когда отсутствует сертификат НМТ (ВНО), поступающему необходимо зарегистрировать электронный кабинет по документу, удостоверяющему личность.
Загрузка документов в электронный кабинет
После активации электронного кабинета необходимо ввести и загрузить следующую информацию о поступающем:
- контактный номер телефона;
- цветную фотографию поступающего;
- фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.
При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.
Для помощи поступающим при подаче заявлений в электронной форме в приемных комиссиях создадут специальные консультационные центры. В консультационном центре любого ЗВО можно получить помощь по созданию электронного кабинета, внесению заявлений в электронной форме, загрузке приложения к документу об образовании, на основе которого происходит поступление и т.д.
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Подача заявлений на поступление
Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля (кроме высших военных учебных заведений, заведений со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений) и заканчивается в 18:00 31 июля 2023 года.
В этом году поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое ЗВО без ограничения количества специальностей, на которые их подают, и до 15 заявлений на контракт.
Определение приоритета заявления
Вступление абитуриентов в бюджет будет происходить с учетом определенных поступающим приоритетностей заявлений.
В каждом из 5 заявлений, которые абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность (т.е. вуз и специальность, где поступающий хочет получать образование больше), а 5 – соответственно, самый низкий, то есть наименее желаемый вариант.
По выставленным абитуриентом приоритетам определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места.
Выполнение условий вступления
Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной форме состоится не позднее 5 августа.
Поступающие, которым поступило сообщение в кабинете поступающего о получении рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа (получившие информацию с официального вебсайта ЗВО), должны до 18:00 8 августа подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете с наложением квалифицированной электронной подписи или лично в учебном заведении.
Заключение договора об обучении по ЗВО
Основанием для зачисления лица на обучение есть:
- подтверждение выбора места учебы;
- исполнение требований к зачислению (подача оригиналов документов);
- заключение договора об обучении в ЗВО.
Договор об обучении можно заключить дистанционно с наложением квалифицированных электронных подписей.
Поступающие, место жительства которых зарегистрированы на временно оккупированной территории и находящиеся на ней, могут заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.