Также не нужны результаты НМТ для поступления абитуриентам, поступающим по результатам творческого конкурса на художественные и спортивные специальности. Пошаговый алгоритм действий поступающего после прохождения НМТ читайте дальше.

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Получение результата НМТ в тестовых баллах

Каждый участник НМТ-2023 после сдачи экзамена получает отдельные результаты из трех предметных блоков в тестовых баллах. Их участник видит на экране монитора сразу же после завершения теста.

Максимальное количество баллов по украинскому языку составляет 45 баллов, по математике, физике, иностранному языку – 32 балла, истории Украины – 54 балла, биологии – 46 баллов, химии – 40 баллов.

Для получения положительного результата тестирования достаточно набрать 10% правильных ответов на задание по каждому предмету – по истории Украины – 6 баллов, по украинскому языку и биологии – минимум 5 баллов, по математике, физике, иностранному языку, химии – 4 балла.

Получение официального результата НМТ

В то же время для конкурсного отбора во время вступительной кампании будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100 – 200 баллов.

Официальные результаты для поступления в ЗВО по шкале 100 – 200 баллов каждый участник основной сессии НМТ получит до 28 июня в своем персональном электронном кабинете.

Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.

Регистрация электронного кабинета

В 2023 году абсолютное большинство поступающих будет подавать вступительные заявления онлайн через электронные кабинеты. Их регистрация стартует 1 июля. Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Для создания кабинета необходимо указать адрес электронной почты, на который поступит письмо для активации доступа к кабинету, а также внести необходимые данные поступающего – информацию о сертификате НМТ (ВНО), свидетельства о среднем образовании (аттестата) и т.д.

Регистрация электронного кабинета поступающего возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года. Если документ издан до 1998 года, придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в ЗВО.

В случаях, когда отсутствует сертификат НМТ (ВНО), поступающему необходимо зарегистрировать электронный кабинет по документу, удостоверяющему личность.

Загрузка документов в электронный кабинет

После активации электронного кабинета необходимо ввести и загрузить следующую информацию о поступающем:

контактный номер телефона;

цветную фотографию поступающего;

фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

Для помощи поступающим при подаче заявлений в электронной форме в приемных комиссиях создадут специальные консультационные центры. В консультационном центре любого ЗВО можно получить помощь по созданию электронного кабинета, внесению заявлений в электронной форме, загрузке приложения к документу об образовании, на основе которого происходит поступление и т.д.

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Подача заявлений на поступление

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля (кроме высших военных учебных заведений, заведений со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений) и заканчивается в 18:00 31 июля 2023 года.

Обратите внимание! После подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться, что все данные загружены в электронный кабинет корректно.

В этом году поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое ЗВО без ограничения количества специальностей, на которые их подают, и до 15 заявлений на контракт.

Определение приоритета заявления

Вступление абитуриентов в бюджет будет происходить с учетом определенных поступающим приоритетностей заявлений.

В каждом из 5 заявлений, которые абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность (т.е. вуз и специальность, где поступающий хочет получать образование больше), а 5 – соответственно, самый низкий, то есть наименее желаемый вариант.

По выставленным абитуриентом приоритетам определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места.

Важно! Поступающие должны помнить, что установление приоритетности – важный шаг, ведь изменить его после подачи заявления невозможно.

Выполнение условий вступления

Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной форме состоится не позднее 5 августа.

Поступающие, которым поступило сообщение в кабинете поступающего о получении рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа (получившие информацию с официального вебсайта ЗВО), должны до 18:00 8 августа подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете с наложением квалифицированной электронной подписи или лично в учебном заведении.

Заключение договора об обучении по ЗВО

Основанием для зачисления лица на обучение есть:

подтверждение выбора места учебы;

исполнение требований к зачислению (подача оригиналов документов);

заключение договора об обучении в ЗВО.

Договор об обучении можно заключить дистанционно с наложением квалифицированных электронных подписей.

Поступающие, место жительства которых зарегистрированы на временно оккупированной территории и находящиеся на ней, могут заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.