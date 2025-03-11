О своем решении руководство университета сообщило 10 марта, сообщает 24 Канал, ссылаясь на New Voice.

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Почему прекратили набор преподавателей в университете

Решение о замораживании найма руководство Гарвардского университета объявило в понедельник, 10 марта. Такое решение обусловлено "значительной финансовой неопределенностью" вуза.

Вузы сталкиваются с масштабной проверкой их федеральных фондов правительством президента Дональда Трампа, а потому непонятно, как будет происходить финансирование образовательных грантов в дальнейшем.

В обращении к коллективу, руководство объяснило, что поскольку непонятно, какие дальнейшие изменения ожидают, стоит проявить финансовую гибкость.

Это временное замораживание поможет сохранить нашу финансовую гибкость, пока мы не выясним, какие изменения могут произойти в федеральной политике и как они повлияют на нас,

– отметили в обращении к преподавателям и сотрудникам.

Университет планирует приостановить прием на работу на текущий семестр.

Гарвардский университет / фото Atlas

На принятие такого решения повлияло и то, что ранее администрация Трампа отменила гранты и контракты на $400 миллионов для Колумбийского университета.

Причина такого решения – оба университета стали площадкой для пропалестинских протестов после начала военных действий Израиля в Секторе Газа.

Именно из-за неспособности Колумбийского университета, якобы, решать проблему антисемитизма ему урезали финансирование. Подобную проверку по отношению к антисемитизму проходит и Гарвард.

Гарвард и Колумбия относятся к по крайней мере 10 университетских городков, которые планирует посетить федеральная рабочая группа по борьбе с антисемитизмом

Еще 4 марта президент США Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования любое учебное заведение, которое позволяет "незаконные протесты". Он заявил, что агитаторы будут разоблачены и заключены в тюрьму.

Важно! В 2024 году в рейтинг национальных университетов США попали 312 высших учебных заведений страны, среди более чем 4000 заведений. Гарвардский университет занял первое место, Колумбийский – пятое.

Политика нового президента затрагивает, не только университеты, но и цензуру. В штате Теннесси запретили более 500 книг.