В одном из штатов в США начали изыматься из библиотек книги, которые признали неприемлемыми для воспитания молодежи. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Украинскую правду".
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Почему изымают книги из библиотек
Американская ассоциация библиотек сообщила, что Америка столкнулась с беспрецедентными попытками запретить и изъять книги из библиотек, которые не прошли новую цензуру.
Так, в округе Монро штата Теннесси в течение февраля 2025 года из школьных библиотек изъяли около 574 наименований литературы. Среди которых американская классика, мировые бестселлеры, издания о Холокосте, расе и религии.
Еще в 2022 году впервые был принят Закон о материалах, соответствующих возрасту, который требовал от школьных округов создать политику и руководящий орган для просмотра книг, которые доступны школьникам. Закон касался только книг в школьных библиотеках.
После последних президентских выборов и инаугурации Дональда Трампа, по словам библиотекарей, этот закон получил изменения. Часть книг, которые попали под запрет, направлены на обсуждение транссообщества в школах и "радикальное воспитание" учеников.
Недавно в закон были внесены поправки, включающие формулировки о содержании, которое государство считает неприемлемым для учеников, в частности, об обнаженной натуре, сексуальное насилие или сексуальное содержание, а также "чрезмерное насилие". Книги с таким содержанием должны быть изъяты со школьных полок,
– сообщили в Ассоциации.
Какие популярные книги запретили
Среди 574 изъятых книг оказались книги разного жанра, мировые бестселлеры, которые были экранизированы и отмечены различными наградами:
Тема социальных проблем и дискриминации
- "Убить пересмешника"
- "О мышах и людях"
- "13 причин почему"
Фэнтези и сказки
- "Питер Пен"
- серия "Игра престолов" Джорджа Мартина
- серия "Сумерки" Стефани Майер
- серия "Дневники вампиров"
- все издания Сары Дж. Маас
- манга "Боруто", "Наруто", "Стальной алхимик"
Антиутопии и общественная критика
- "Скотный двор" Джорджа Оруэлла
- "451 градус по Фаренгейту"
- "Повелитель мух"
- "Дивергент"
- "Голодные игры"
История, культура
- История древнего Египта
- История и быт древней Греции/Рима
- "Европейское искусство от 1850-х"
- Искусство и культура Средневековья/эпохи Возрождения
- "Преступления и преступники Холокоста"
- "Последние дни из жизни Гитлера"
- "Освенцим, Берген-Бельзен, Треблинка"
- Биография Леонардо да Винчи/Винсента ван Гога
- сборник "Литература коренных американцев"
- книги о массовом убийстве в школе Колумбайн.
Полочка запрещенных книг / иллюстрация УП
Они пытаются удалить вещи, связанные с Холокостом и мировыми войнами, и для меня это безумие. Некоторые из этих книг были книгами, которые я должен был прочитать,
– прокомментировал один из родителей.
Перечень запрещенных книг есть в доступе и с ним можно познакомиться здесь. Кроме того, среди "неподходящих" оказалась и научно-популярная литература, образовательные издания о подростковой беременности, эвтаназии, анатомии, сексуальности. Даже энциклопедические издания типа "Полная энциклопедия котов" и "Полная энциклопедия собак".
Кого еще задела цензура
Определенное возмущение вызвало, что в школах, которые подчинены Министерству обороны, а их 161, запретили детскую книгу "Веснусчатая клубничка". Ее автором является оскаровская лауреат и дочь ветерана войны во Вьетнаме Джулиана Мур. Где главная идея произведения – сохранить человечность в любых условиях.
Цензура зацепила и учебные материалы, которые рекомендовались к просмотру старшим школьникам этих школ. Главный мотив – избежать "радикально воспитания" молодежи.
На возмущение библиотекарей, которые заговорили о негативном влиянии цензуры, Управление по гражданским правам Департамента образования отменило все документы, которые характеризовали запрет книг как нарушение законов о гражданских правах.
Управление отклонило с десяток жалоб от библиотекарей и родителей об изъятии книг в школах.
Я считаю запрет книг контрпродуктивным. Это только делает людей менее осведомленными, образованными и вдумчивыми,
– сказал профессор английского языка Джеймс Иган.
Кроме того, библиотекари могут оказаться под угрозой преследования. В последние годы несколько штатов приняли законодательство, разрешающее преследовать библиотекарей и преподавателей, которые предоставляют ученикам "непристойный" или "откровенный" контент.
Американская ассоциация библиотек призывает сообщество поддерживать местных библиотекарей и распространять информацию о недопустимости цензурирования литературы и присоединиться к движению "Объединитесь против запрета книг".