У одному зі штатів у США почали вилучатися з бібліотек книги, які визнали неприйнятними для виховання молоді. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на "Українську правду".

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Чому вилучають книги з бібліотек

Американська асоціація бібліотек повідомила, що Америка зіштовхнулася з безпрецедентними спробами заборонити та вилучити книги з бібліотек, які не пройшли нову цензуру.

Так, в окрузі Монро штату Теннессі протягом лютого 2025 року зі шкільних бібліотек вилучили близько 574 найменувань літератури. Серед яких американська класика, світові бестселери, видання про Голокост, расу та релігію.

Ще у 2022 році вперше було прийнято Закон про матеріали, що відповідають віку, який вимагав від шкільних округів створити політику та керівний орган для перегляду книжок, які доступні школярам. Закон стосувався лише книг у шкільних бібліотеках.

Після останніх президентських виборів та інавгурації Дональда Трампа, за словами бібліотекарів, цей закон набув змін. Частина книг, які попали під заборону, спрямовані на обговорення трансспільноти в школах і "радикальне виховання" учнів.

Нещодавно до закону були внесені поправки, що включають формулювання про зміст, який держава вважає неприйнятним для учнів, зокрема, про оголену натуру, сексуальне насильство або сексуальний зміст, а також "надмірне насильство". Книги з таким змістом мають бути вилучені зі шкільних полиць,

– повідомили в Асоціації.

Які популярні книги заборонили

Серед 574 вилучених книг опинилися книги різного жанру, світові бестселери, які були екранізовані та відзначені різноманітними нагородами:

Тема соціальних проблем та дискримінації

"Убити пересмішника"

"Про мишей і людей"

"13 причин чому"

Фентезі та казки

"Пітер Пен"

серія "Гра престолів" Джорджа Мартіна

серія "Сутінки" Стефані Маєр

серія "Щоденники вампірів"

усі видання Сари Дж. Маас

манга "Боруто", "Наруто", "Сталевий алхімік"

Антиутопії та суспільна критика

"Колгосп тварин" Джорджа Орвелла

"451 градус за Фаренгейтом"

"Володар мух"

"Дивергент"

"Голодні ігри"

Історія, культура

Історія стародавнього Єгипту

Історія та побут стародавньої Греції/Риму

"Європейське мистецтво від 1850-х"

Мистецтво і культура Середньовіччя/епохи Відродження

"Злочини і злочинці Голокосту"

"Останні дні з життя Гітлера"

"Освенцим, Берген-Бельзен, Треблінка"

Біографія Леонардо да Вінчі/Вінсента ван Гога

збірка "Література корінних американців"

книги про масове вбивство у школі Колумбайн.

Поличка заборонених книг / ілюстрація УП

Вони намагаються видалити речі, пов’язані з Голокостом і світовими війнами, і для мене це божевілля. Деякі з цих книг були книгами, які я мав прочитати,

– прокоментував один із батьків.

Перелік заборонених книг є у доступі і з ним можна познайомитися тут. Крім того, серед "невідповідних" опинилася і науково-популярна література, освітні видання про підліткову вагітність, евтаназію, анатомію, сексуальність. Навіть енциклопедичні видання типу "Повна енциклопедія котів" та "Повна енциклопедія собак".

Кого ще зачепила цензура

Певне обурення викликало, що у школах, які підпорядковані Міністерству оборони, а їх 161, заборонили дитячу книжку "Веснянкувата полуничка". Її авторкою є оскарівська лавреатка та донька ветерана війни у В'єтнамі Джуліана Мур. Де головна ідея твору – зберегти людяність у будь-яких умовах.

Цензура зачепила і навчальні матеріали, які рекомендувалися до перегляду старшим школярам цих шкіл. Головний мотив – уникнути "радикально виховання" молоді.

На обурення бібліотекарів, які заговорили про негативний вплив цензури Управління з громадянських прав Департаменту освіти скасувало всі документи, які характеризували заборону книг як порушення законів про громадянські права.

Управління відхилило з десяток скарг від бібліотекарів та батьків про вилучення книг у школах.

Я вважаю заборону книжок контрпродуктивною. Це лише робить людей менш обізнаними, освіченими та вдумливими,

– сказав професор англійської мови Джеймс Іган.

Крім того, бібліотекарі можуть опинитися під загрозою переслідування. Останніми роками кілька штатів прийняли законодавство, яке дозволяє переслідувати бібліотекарів і викладачів, які надають учням "непристойний" або "відвертий" контент.

Американська асоціація бібліотек закликає спільноту підтримувати місцевих бібліотекарів та поширювати інформацію про неприпустимість цензурування літератури та приєднатися до руху "Об'єднайтеся проти заборони книг".