Обо всех тонкостях вступительной кампании в вузы в этом году читайте в материале.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Поступление на бакалавриат

В 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы на бакалавриат по результатам НМТ. Последний будет содержать три предметных блока. Так, участники теста будут сдавать два обязательных предмета – украинский язык и матиматику – и один по выбору – историю Украины, биологию, физику, химию, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский).

Для поступления на художественные и спортивные специальности придется проходить творческий конкурс.

В 2023 году поступающие смогут также воспользоваться результатами НМТ-2022 или ЗНО 2020 и 2021 годов.

Поступление в магистратуру

Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ). Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ). Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям:

Социальные и поведенческие науки;

Журналистика;

Управление и администрирование;

Право;

Публичное управление и администрирование;

Международные дела.

Конкурсный балл поступающих на бакалавриат

Конкурсный балл для поступления будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, которые абитуриент получит за каждый предметный тест, в рейтинговые баллы по 200-балльной шкале.

Также для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов установили весовые коэффициенты.

Для таких специальностей как "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" и области знаний "Здравоохранение" конкурсный балл для поступления не может быть меньше 150 баллов.

Для таких специальностей как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация" конкурсный балл на бюджет не может быть меньше 140 баллов, для вступления на контракт – менее 120 баллов.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Для всех других специальностей минимальный конкурсный балл для допуска в конкурсном отборе должен определять вуз в своих Правилах приема.

Поступление на контракт

Без результатов внешних экзаменов (НМТ, ЕВИ, ЕФОВ), а только по результатам вступительных испытаний в вузые и мотивационным письмом можно вступить на контракт на специальности, которым оказывают особую поддержку (61 специальность и 13 областей образования).

Получившие ранее диплом магистра смогут получать магистерский уровень по результатам ЕВИ и/или ЕФОВ или вступительных экзаменов в вузы по их выбору (кроме поступления на "Право" и "Международное право").

Поступление на бюджет

В 2023 году будет действовать широкий конкурс при адресном размещении мест государственного заказа для получения степеней бакалавра и младшего бакалавра.

В 2023 году не устанавливают разделение бюджетных мест между абитуриентами на основе аттестата о завершении 11 класса школы и образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра. Такие абитуриенты будут участвовать в совместных конкурсах с использованием одинакового расчета конкурсного балла. Общий список широких конкурсов определен Порядком приема в заведения высшего образования.

При поступлении в магистратуру широкий конкурс будет намечен на такие специальности как "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", Управление и администрирование", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

Сроки поступления на бакалавриат

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля. Старт подачи заявлений – 19 июля. Завершится он 31 июля.

Поступающие, которые получат рекомендации к зачислению на бюджет, должны выполнить требования к зачислению до 8 августа.

Зачисление бюджетников состоится не позднее 10 августа, контрактников – до 30 августа.

Читайте Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

Средний балл документа об образовании и коэффициенты

При поступлении в вуз в 2023 году не будут учитываться средние баллы аттестатов и сельский коэффициент.

В то же время, будут применяться отраслевой коэффициент для поддержки поступающих с приоритетным выбором (первая и вторая приоритетности) одной из специальностей, которым оказывают особую поддержку.

Льготы при поступлении на бакалавриат

В 2023 году сохранят все льготы и льготные категории, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.

Также льготы для получения образования получили бывшие пленные и их дети. Эти льготы действуют на обучение в профтехах, колледжах и вузах. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Так, бывшим пленникам или их детям по полному или частичному тарифу оплатит обучение в ЗВО государство. Они могут получить и льготные долгосрочные кредиты для получения образования. Получать и социальную стипендию, могут воспользоваться правом бесплатного проживания в общежитии, учебниками и правом бесплатного доступа к интернету и систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.