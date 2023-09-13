Тести відповідатимуть змісту цих програм з усіх предметів. При цьому будуть аналогічними до раніше використовуваних завдань на ЗНО.
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Як укладатимуть завдання для НМТ-2024
Згідно з чинним законодавством, зміни в програмах мали погодити не пізніше, ніж за півтора року до проведення іспитів.
Форми та кількість тестових завдань, час на їх виконання й схеми нарахування балів за завдання затвердять пізніше.
На НМТ-2024 учасники мають складати уже 4 предмети: обов'язково – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.
До теми Перевірте знання: де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів
Що відомо про НМТ-2024
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
- У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
- У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.