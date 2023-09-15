На думку, очільника профільного комітету ВРУ Сергія Бабака, протягом війни українські 11-класники складатимуть НМТ. Нардеп також розповів і про еволюцію мультитесту.
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Що складатимуть випускники – НМТ чи ЗНО
За словами Бабака, паперовий формат тестування – ефективний і вже апробований. Однак УЦОЯО планував і раніше, десь до 2027 року, здійснити трансформацію оцінювання в електронну форму. Такий формат є простішим для учасників, з логістичної точки зору і економить кошти держбюджету.
Нардеп також уточнив, щшо через повномасштабну війну пришвидшений перехід до електронного формату тестування здійснили швидше. Хоча й не були до цього готові.
Зараз цей формат еволюціонує, і НМТ стає більш якісним і за своєю якістю вже наближається до ЗНО. Я думаю, що у тому чи іншому вигляді НМТ залишиться до кінця війни точно. У мене є підозра, що і після теж. Тестування еволюціонуватиме. Хоча я не виключаю, що повернемося до ЗНО у паперовому форматі,
– зазначив Бабак.
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Що відомо про НМТ-2024
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
- У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
- У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.