Блогерка поставила молоді просте питання: "Чому у Марко Вовчок не було дружини?". Відповіді учасників опитування шокували, адже більшість не знала навіть, хто це.

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Молодь зганьбилася відповідями на питання про дружину Марка Вовчка

Так, чимало учасників опитування, ймовірно, вперше почули про Марка Вовчка. Натомість відповіді на вищезгадане питання були доволі феєричними. Зокрема, такі (залишаємо відповіді без змін):

Хто такий "Марко Вовчок?".

Чоловік, можливо, зізнався, що він по хлопчикам…

Марко Вачок?

Може, він був якимось уродом?

Може, жінки там, де він жив, не були красивими? Може, в нього високі стандарти були...

Бо це Вовчок, це вовк…

Можливо, він хотів бути сам, самотній прожити життя в єдності з собою.

Тому що в нього було 10 дружин, він був, як султан.

А то хто? То тіпа шось з літератури…

Бо він полюбив лисичку…

Все ж двоє коментаторів таки вимовили:

Бо Марко Вовчок – це жінка?

А, бо вона жінка.

Як відреагували українці

Ці відповіді викликали бурхливу реакцію українців. Вони були неприємно вражені такими "знаннями". У коментарях до відео українці написали, зокрема, таке (пунктуацію авторів коментарів зберігаємо):

Боже, яка ганьба! Молодь, ви що? Де ви живете? В Україні?

Як таке може бути, що багато хто не знає хто така Марко Вовчок.

Жах ми виросли на її казках.

І чому мені соромно за них.

Я в шоці, такого і не знають.

Жах?? елементарна українська література. Шкільна програма.

Вони до школи не ходили?

Це капець, навіть шкільної літератури невчать, це ж видатна українська письменниця.

Наша молодь, дуже боляче слухати, не знають нашої літератури.

Не знаємо про свою історію нічого, аж болить за нашу молодь.

Марко Вовчок, це Марія Вілінська, програма 4 чи 5 класу.

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