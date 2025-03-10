Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на АРА. Ранее учебные заведения сами определяли, запрещать мобильные телефоны или нет.

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В Австрии запретили мобильные телефоны в школах

Решение министра утверждает обязательный запрет мобильных как на уроках, так и во время перерывов.

Запрет касается начального и базового среднего образования (первые восемь классов в Австрии). Его оформят указом австрийского Министерства образования до конца марта.

Новый министр образования Австрии отметил, что проконсультировался с экспертами и постановил, что мобильные устройства имеют даже большее негативное влияние в школах, чем имела пандемия коронавируса.

И добавил, что школы могут сами решать, где хранить мобильные телефоны, смарт-часы и другие подобные устройства, а в случае нарушения запрета ученика будет ждать наказание – например, запись в классном журнале или вызов родителей.

В последнее время такие нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

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Где уже запретили использование мобильных в школах

В Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1 – 6 классов.

Во Франции также в рамках пилотного проекта с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы определенных заведений должны оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.

Нидерланды запретили телефоны в средних и младших школах, однако ученики смогут использовать свои устройства, когда это необходимо для обучения.