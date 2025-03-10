Про це інформує 24 Канал з посиланням на АРА. Раніше заклади освіти самі визначали, забороняти мобільні телефони чи ні.

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В Австрії заборонили мобільні телефони у школах

Рішення міністра затверджує обов'язкову заборону мобільних як на уроках, так і під час перерв.

Заборона стосується початкової та базової середньої освіти (перші вісім класів в Австрії). Її оформлять указом австрійського Міністерства освіти до кінця березня.

Новий міністр освіти Австрії зауважив, що проконсультувався з експертами і постановив, що мобільні пристрої мають навіть більший негативний вплив у школах, ніж мала пандемія коронавірусу.

І додав, що школи можуть самі вирішувати, де зберігати мобільні телефони, смартгодинники та інші подібні пристрої, а в разі порушення заборони на учня чекатиме покарання – наприклад, запис у класному журналі або виклик батьків.

Останнім часом такі нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

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Де вже заборонили використання мобільних у школах

У Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1 – 6 класів.

У Франції також у межах пілотного проєкту з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи визначених закладів повинні залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

Нідерланди заборонили телефони у середніх і молодших школах, проте учні зможуть використовувати свої пристрої, коли це необхідно для навчання.