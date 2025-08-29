В этот день всюду можно увидеть подсолнухи – эти цветы стали символами павших воинов. Почему именно подсолнухи – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Почему символом в День памяти является именно подсолнух?

Символ этого дня, как и дата – являются не случайными. Они связаны с одним из самых трагических эпизодов российско-украинской войны во времена АТО и ООС, а именно Иловайской трагедией.

В конце августа 2014 года украинские войска оказались в окружении под Иловайском. По договоренностям, наши воины должны были бы выйти "зеленым коридором". Однако российские боевики, как всегда, нарушили договоренности и начали расстреливать наших воинов во время выхода.

Путь, которым шли тогда наши бойцы, пролегал через подсолнечные поля. Именно на этих полях их убили боевики. В тот день погибли 366 защитников Украины.

29 августа 2019 года в Украине впервые на государственном уровне отмечали День памяти защитников. Символом этого дня стал подсолнечник – свидетель расстрелов украинских военных под Иловайском.



Подсолнухи в Донецкой области, август 2025 года / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

А еще подсолнухи – популярная на Востоке и Юге культура, которую выращивают местные аграрии. Регионы, в которых идут боевые действия сейчас – усеяны подсолнухами.