Про що свідчить сповільнення танення льодовиків?

За словами вчених, упродовж останніх років арктичний морський лід скорочується щонайменше удвічі повільніше, ніж це відбувалося загалом від початку спостережень у 1979 році. Водночас вони наголошують, що це не довгострокова тенденція, а лише прояв циклічності кліматичних процесів.

Провідний автор дослідження Марк Інгленд пояснив, що в останні роки природні цикли планети склалися так, що сприяли охолодженню вод навколо Арктики.

Це не якась рідкісна подія. Це те, чого слід очікувати в процесі розвитку кліматичної системи,

– зазначив він.

Команда дослідників прогнозує, що уповільнення темпів танення льодовиків триватиме ще п'ять років (з імовірністю 50%) або навіть десять років (з імовірністю 25%).

Водночас учені наголошують, що це не означає зміну загальної тенденції до глобального потепління. Численні показники свідчать, що планета продовжує нагріватися. Якби було інакше, то арктичні льодовики не просто повільніше танули б, а почали б нарощувати масу.

"Якщо подивитися на глобальні температури, вони точно не сповільнюються. Зараз дебати стосуються того, чи вони не прискорюються", – додав Інгленд.

До слова, Антарктида навпаки вперше за десятиліття почала набирати вагу. Причиною цього став аномально високий рівень опадів, які поповнили масу льодовика.