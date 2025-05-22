Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Galaxy.

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Про що свідчить збільшення маси льоду в Антарктиді

Між 2021 та 2023 роками Антарктичний льодовиковий щит уперше за останні десять років збільшив свою масу – більш ніж на 107 гігатонн на рік.

Причиною цього став аномально високий рівень опадів, які поповнили масу льодовика. За даними місій GRACE і GRACE-FO, внесок Антарктиди у підвищення рівня світового океану знизився: з +0,39 міліметра на рік (2011 – 2020) до -0,30 міліметрів на рік (2021 – 2023).

Антарктида почала набирати масу льоду / Фото Unsplash

Водночас вчені попереджають, що льодовики Тоттен, Московський, Денман і Вінсеннес-Бей залишаються надзвичайно вразливими. Їхній повний розпад може спричинити підняття рівня океану більш ніж на 7 метрів.

Тимчасове збільшення маси льодовика не свідчить про стабілізацію – глобальні загрози залишаються, і подальший розвиток крижаного щита потребує ретельного моніторингу.

Нагадаємо, що в той же самий час в Арктиці площа морського льоду впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень. Це може викликати глобальні кліматичні зміни.