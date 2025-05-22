Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Galaxy.

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О чем свидетельствует увеличение массы льда в Антарктиде

Между 2021 и 2023 годами Антарктический ледниковый щит впервые за последние десять лет увеличил свою массу – более чем на 107 гигатонн в год.

Причиной этого стал аномально высокий уровень осадков, которые пополнили массу ледника. По данным миссий GRACE и GRACE-FO, вклад Антарктиды в повышение уровня мирового океана снизился: с +0,39 миллиметра в год (2011 – 2020) до -0,30 миллиметров в год (2021 – 2023).

Антарктида начала набирать массу льда / Фото Unsplash

В то же время ученые предупреждают, что ледники Тоттен, Московский, Денман и Винсеннес-Бей остаются чрезвычайно уязвимыми. Их полный распад может вызвать поднятие уровня океана более чем на 7 метров.

Временное увеличение массы ледника не свидетельствует о стабилизации – глобальные угрозы остаются, и дальнейшее развитие ледяного щита требует тщательного мониторинга.

Напомним, что в то же самое время в Арктике площадь морского льда упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Это может вызвать глобальные климатические изменения.