Такими є результати нового дослідження Австралійського національного університету, Університету Нового Південного Уельсу та провідних антарктичних дослідницьких центрів Австралії. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Чим загрожує танення льодовиків Антарктиди?

За даними науковців, особливо під загрозою зараз перебуває Західно-Антарктичний льодовий щит. І причиною цього є глобальне потепління. Якщо він розтане повністю, то рівень океану підніметься аж на 3 метри, що загрожує тим, що чимало прибережних територій по всьому світу просто підуть під воду.

Через такі зміни в Антарктиді може добряче дістатися Австралії. Крім підтоплень, зміни в Південному океані призведуть до того, що він зможе видаляти менше вуглекислого газу з атмосфери. Як наслідок – в Австралії буде набагато спекотніше. Такі кліматичні зміни можливі й на інших континентах.

Крім того, знищення льодового покриву Західно-Антарктичного щита може призвести до вимирання імператорських пінгвінів, тюленів та окремих видів фітопланктону. А це призведе до незворотніх змін у флорі та фауні.



Танення льодовиків призведе до незворотних змін в екології / Фото Pexel

Науковці кажуть, що єдиний спосіб запобігти такому розвитку подій – скоротити викиди вуглекислого газу, щоб обмежити темпи глобального потепління.