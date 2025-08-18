Мовиться про прототип плавучої вітрової турбіни, яка зможе надати ширший доступ до енергії води. Про це пише 24 Канал із посиланням на LiveScience.

Що відомо про плавучу вітрову турбіну?

За словами розробників, ця турбіна змусить подивитись на відновлювальну енергетику інакше. Крім цього, вона вже встановила рекорд у виробництві електроенергії.

Вона здатна виробляти 17 мегаватів чистої енергії. Цього достатньо, щоб електрику мали понад 6 тисяч господарств.

Чому розробка особлива?

Особливість цієї турбіни також і у її структурі. Гондола із генератором розташована на висоті 152 метри. Крім цього, ця турбіна більша за звичайні, що дозволяє лопастям захоплювати більше вони і виробляти більше енергії.



Вітрова енергетика потрібна людям / Фото Pexels

Планується, що ця турбіна буде розташована у відкритому морі. Розробники заявляють, що вона може витримувати екстремальні погодні умови. Зокрема, протистояти хвилям заввишки 24 метри.

До слова, Waratah Super Battery в Австралії є найбільшим у світі акумулятором з потужністю 850 мегаватів та 1 680 мегават-годин, здатним забезпечити електроенергією мільйон домогосподарств протягом години. Акумулятор розташований на центральному узбережжі Нового Південного Уельсу, займає площу 14 гектарів, і його основна мета – стабілізація енергетичної системи на фоні планів уряду закрити вугільні електростанції до 2035 року.