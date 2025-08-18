Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому банани опинилися на межі зникнення?

Нове дослідження свідчить, що унаслідок затяжних кліматичних потрясінь, які охоплюють Латинську Америку та Карибський басейн, банани можуть зникнути з прилавків.

Згідно з прогнозами, до 2080 року близько 66% земель, які сьогодні придатні для вирощування бананів у цьому регіоні, можуть стати непридатними. У звіті благодійної організації Christian Aid зазначається, що підвищення температури, часті стихійні лиха та поширення шкідників б’ють по ключових країнах-експортерах бананів, зокрема Колумбії, Гватемалі та Коста-Риці.

Кліматичні зміни значно б'ють по країнах-експортерах бананів / Фото Unsplash

Нині 80% світового експорту бананів припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон, який водночас є одним із найбільш вразливих до наслідків зміни клімату. Іронія полягає в тому, що основні втрати несуть держави-виробники, тоді як головними винуватцями кліматичної кризи є країни, що не займаються вирощуванням цієї культури.

Особливо вразливим є сорт Кавендиш, який домінує на світовому ринку. Він потребує температур від +15 до +35 градусів за Цельсієм та помірного поливу, а шторми здатні пошкодити його листя, позбавивши рослину здатності до фотосинтезу.

Особливо вразливим до кліматичних змін є сорт Кавендиш / Фото Unsplash

Крім того, кліматичні зміни сприяють поширенню небезпечних хвороб, зокрема чорної сигатоки, яка може знижувати здатність бананів до фотосинтезу до 80%.