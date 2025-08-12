Повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Science.

Які нові пори року вже виникли?

У країнах Південно-Східної Азії формується сезон смогу – період, коли дим від масштабних підпалів лісів, що проводяться для підготовки землі під сільське господарство, затягує небо.

На Балі існує сезон сміття, який триває з листопада по березень. В цей період морські течії приносять на узбережжя тонни пластикових відходів.

Водночас традиційні сезони поступово зникають, що призводить до руйнівних наслідків для екосистем та культур.

Зникають і гніздові сезони морських птахів на півночі.

"Відхід снігових сезонів, що загрожує зимовим видам спорту – дедалі більше гірськолижних курортів змушені використовувати штучний сніг", – зазначається у дослідженні.

Що відомо про нові ритми природи?

Деякі зміни дослідники називають "синкопованими сезонами" – коли знайома мелодія зазвучала у несподіваному ритмі. Це виражається у спекотніших літах, м'якших зимах та збільшенні кількості екстремальних погодних явищ.

Існує й інший термін – "аритмічні сезони", який описує порушення звичних природних циклів: рання весна, подовжене літо, скорочення зимового періоду.

Такі зміни руйнують синхронність у природі: рослини, тварини й люди виходять зі звичного ритму життя. Наприклад, у північному Таїланді будівництво дамб порушило міграцію риб і цикл удобрення ґрунтів, а зміна клімату призвела до триваліших сухих сезонів та непередбачуваних злив.

Як ці проблеми можна вирішити?

Дослідники зазначають, що те, як людство реагуватиме на ці зміни, може як загострити проблему, так і допомогти адаптуватися.

У Південно-Східній Азії визнання проблеми смогового сезону призвело до встановлення фільтрів, удосконалення прогнозів та заходів громадської охорони здоров’я. Втім, без ліквідації першопричин, таких як спалювання лісів, ці кроки залишаються лише тимчасовими рішеннями.

Вчені застерігають, що великі інститути можуть використовувати нові "сезони" для уникнення відповідальності. Усвідомлення цих процесів є ключовим для чесного вирішення екологічних криз.

Нам варто згадати старі, засновані на природних циклах, способи вимірювання часу – пов’язані з дощами, фазами Місяця, рухом сонця. Особливо цінними є знання корінних народів, які можуть допомогти знайти стійкі та справедливі рішення,

– наголошують науковці.

Дослідники підкреслюють, що лише адаптувавшись до нових ритмів, людство зможе побудувати стійкіше майбутнє.