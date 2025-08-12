Сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Какие новые времена года уже возникли?

В странах Юго-Восточной Азии формируется сезон смога – период, когда дым от масштабных поджогов лесов, проводимых для подготовки земли под сельское хозяйство, затягивает небо.

На Бали существует сезон мусора, который длится с ноября по март. В этот период морские течения приносят на побережье тонны пластиковых отходов.

На Бали появился сезон мусора / Фото Unsplash

В то же время традиционные сезоны постепенно исчезают, что приводит к разрушительным последствиям для экосистем и культур.

Исчезают и гнездовые сезоны морских птиц на севере.

"Уход снежных сезонов, что угрожает зимним видам спорта – все больше горнолыжных курортов вынуждены использовать искусственный снег", – отмечается в исследовании.

Что известно о новых ритмах природы?

Некоторые изменения исследователи называют "синкопированными сезонами" – когда знакомая мелодия зазвучала в неожиданном ритме. Это выражается в жарких летах, мягких зимах и увеличении количества экстремальных погодных явлений.

Существует и другой термин – "аритмичные сезоны", который описывает нарушение привычных природных циклов: ранняя весна, удлиненное лето, сокращение зимнего периода.

Человеческая деятельность нарушает ритмы природе / Фото Unsplash

Такие изменения разрушают синхронность в природе: растения, животные и люди выходят из привычного ритма жизни. Например, в северном Таиланде строительство дамб нарушило миграцию рыб и цикл удобрения почв, а изменение климата привело к более длительным сухим сезонам и непредсказуемым ливням.

Как эти проблемы можно решить?

Исследователи отмечают, что то, как человечество будет реагировать на эти изменения, может как обострить проблему, так и помочь адаптироваться.

В Юго-Восточной Азии признание проблемы смогового сезона привело к установлению фильтров, усовершенствованию прогнозов и мер общественного здравоохранения. Впрочем, без ликвидации первопричин, таких как сжигание лесов, эти шаги остаются лишь временными решениями.

Ученые предостерегают, что крупные институты могут использовать новые "сезоны" для избежания ответственности. Осознание этих процессов является ключевым для честного решения экологических кризисов.

Нам стоит вспомнить старые, основанные на природных циклах, способы измерения времени – связанные с дождями, фазами Луны, движением солнца. Особенно ценными являются знания коренных народов, которые могут помочь найти устойчивые и справедливые решения,

– отмечают ученые.

Исследователи подчеркивают, что только адаптировавшись к новым ритмам, человечество сможет построить устойчивое будущее.