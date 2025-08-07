В частности, удалось установить, что концентрация углекислого газа в то время была больше, чем сейчас. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Какой была Земля динозавров?

Группа ученых изучила зубы ископаемых динозавров и сделала несколько открытий относительно того, какой климат царил тогда на нашей планете. Они убеждены, что в эпоху динозавров было больше зелени, но в то же время средние температуры воздуха были выше.

Для того, чтобы это установить ученые проанализировали изотопы кислорода, которые обнаружили в зубах скелетов динозавров. Согласно исследованию, примерно 150 миллионов лет назад концентрация углекислого газа была в четыре раза выше. Однако с течением веков концентрация уменьшалась.



Земля раньше была более зеленой / Фото Pexels

Такой метод анализа использовали впервые. Ранее любые данные о климате получали в результате исследования морских отложений карбонатных почв, однако они давали только косвенную и неполную информацию. Исследование изотопов кислорода из зубов ископаемых животных дает значительно больше понимания и станет прорывом для ученых.

К слову, в 2020 году уровень кислотности океанов Земли перешел критическую черту, ставя под угрозу экосистемы. Причина закисления - чрезмерное поглощение океанами углекислого газа, что меняет химический состав морской среды.

Согласно новым оценкам, около 40% поверхностных вод океана уже превысили порог безопасной кислотности, а на глубине до 200 метров таких вод – более 60%.