Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Star.

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Что известно о новом материале ученых

Хотя эксперименты с биоразлагаемым пластиком ведутся уже давно, ученые из Центра исследований новых материалов Riken и Токийского университета заявляют, что их новый материал разлагается значительно быстрее предыдущих аналогов и не оставляет никаких следов в окружающей среде.

В лаборатории в городе Вако, недалеко от Токио, исследователи продемонстрировали, как небольшой кусок нового пластика исчез после перемешивания в контейнере с морской водой уже через час.

Ученые создали пластик, который растворяется в воде за час / Фото Unsplash

Несмотря на то, что пока не объявлено планов по коммерческому производству, руководитель проекта Такудзо Айда рассказал, что разработкой уже заинтересовались представители упаковочной промышленности. По его словам, сегодня ученые во всем мире стремятся найти инновационные эффективные решения против пластикового загрязнения.

Каков прогноз по загрязнению планеты пластиком

Согласно прогнозам Программы ООН по окружающей среде, к 2040 году объемы загрязнения пластиком могут утроиться, ежегодно добавляя от 23 до 37 миллионов тонн отходов в океаны мира.

Дети не могут выбрать планету, на которой будут жить. Это наш долг как ученых – оставить им лучшее возможное окружающей среды,

– подчеркнул Айда.

Ключевая цель ученых – оставить лучшую возможную окружающую среду для потомков / Фото Unsplash

Он отметил, что новый материал имеет такую же прочность, как пластик на нефтяной основе, но под воздействием соли распадается на исходные компоненты. Эти остатки впоследствии могут быть переработаны природными бактериями. Благодаря этому удается избежать образования микропластика, который является вредным для морской жизни и попадает в пищевую цепочку.

"Поскольку соль также присутствует в почве, кусочек размером около 5 сантиметров распадается на суше примерно за 200 часов", – говорится в исследовании.