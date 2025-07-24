Великий Луг, частина території Каховського водосховища, відновлюється, а екосистеми там розвиваються. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Що змінилось у Великому Лузі?

Робоча група з екологічних наслідків війни в Україні оприлюднила черговий звіт щодо ситуації. Відповідно до нього, екосистеми, які постраждали через знищення Каховської ГЕС, зараз перебувають на етапі відновлення. Це може мати позитивні наслідки для України.

Що таке Великий Луг? Це історична назва місцевості у Дніпровських плавнях, яка вважається колискою запорізького козацтва. Великий Луг займав значну територію: був приблизно 20 кілометрів у ширину та 100 кілометрів у довжину. Він також був багатий на флору та фауну. Тут росли листяні ліси – дуби, осики та верби – й простягалися численні луки, порізані протоками, озерами та болотами. Тут також жили зайці, дикі свині, куниці, вовки, лисиці, олені, риба.

На місці водосховища почали рости дерева, а також там знайшли прихисток рідкісні види тварин. Зокрема, там з'явились дикі кабани та інші. Певні види риби також почали повертатись туди. Їх не фіксували там понад 70 років.



У Великому Лузі зміни / Скриншот із відео

Така екосистема може значно покращити становище України. Зокрема, це стосується і зобов'язань перед Євросоюзом щодо відновлення річкових систем. Таке відновлення може стати найбільшим проєктом у Європі.

Крім цього, у звіті припустили, що це матиме значення і для клімату. Відновлення такої кількості рослин та дерев допоможе поглинати більше вуглецю та загалом вплинути на певні кліматичні процеси та тенденції.

До слова, рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі перевищив 430 частин на мільйон у травні 2025 року, вперше досягнувши такого рівня в історії спостережень. Це викликає глобальне потепління, змінює кліматичні умови та впливає на частоту екстремальних погодних явищ, а також має потенційні ризики для здоров'я людини.